Ancien Donald Trump L’avocat Sidney Powell a plaidé coupable à six chefs d’accusation dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

Powell, qui a poussé de fausses déclarations sur les résultats des élections de 2020, a conclu un accord avec les procureurs et va désormais témoigner au procès.

Cette affaire compte 19 coaccusés, dont l’ancien président.

Elle a été accusée de complot en vue de commettre une ingérence intentionnelle dans les fonctions électorales.

En échange de sa peine de six ans de probation, Powell doit témoigner honnêtement lors des prochains procès. Il s’agit d’une énorme victoire pour les procureurs, compte tenu de son implication intime dans la lutte de M. Trump pour annuler les résultats des élections de l’État.

L’accord l’obligeait également à enregistrer une présentation, essentiellement un compte rendu verbal de toutes ses activités dans l’affaire, à payer une amende et à écrire une lettre d’excuses aux citoyens géorgiens.

Powell a plaidé coupable jeudi dans une salle d’audience du centre-ville d’Atlanta, un jour avant le début de son procès.

Les procureurs l’ont accusée de faire partie d’un groupe de responsables et de partisans de Trump qui ont violé le système électoral dans le comté rural de Coffee, en Géorgie, en janvier 2021. Ils tentaient de persuader les responsables et les électeurs que l’élection avait été truquée d’une manière ou d’une autre contre M. Trump.

Plus précisément, Powell a été accusé d’avoir embauché une équipe médico-légale et de l’avoir envoyée dans le comté de Coffee pour accéder illégalement aux ordinateurs du gouvernement afin d’examiner les données des électeurs.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait conspiré pour falsifier les machines à voter, les bulletins de vote électroniques et les données des électeurs, faire retirer les bulletins de vote d’un bureau de vote et empêcher un travailleur électoral de faire son travail.

L’ancien avocat de Trump était l’un des partisans les plus visibles et les plus virulents des fausses affirmations de M. Trump sur les élections de 2020.

Elle est notamment apparue lors d’une conférence de presse avec d’autres avocats de Trump en novembre 2020, où elle a affirmé, sans preuve, que les machines à voter américaines – gérées par Dominion Voting Systems – pouvaient être piratées pour « prendre un certain pourcentage de voix au président Trump et les retourner ». au président (Joe) Biden ».

Lors d’une réunion à la Maison Blanche le mois suivant, M. Trump a envisagé de nommer Powell comme conseiller spécial pour « enquêter sur les allégations de fraude électorale en Géorgie et ailleurs », ont déclaré les procureurs.

La commission du Congrès chargée d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole l’a mise en bonne place lors de ses audiences télévisées de l’année dernière, montrant qu’elle travaillait en étroite collaboration avec M. Trump et ses collaborateurs sur les stratégies de renversement des élections.

Dominion a poursuivi Powell pour diffamation, réclamant 1,3 milliard de dollars (1,7 milliard de livres sterling) de dédommagement.

M. Trump a plaidé non coupable dans son affaire de fraude électorale en Géorgie. Au total, l’ancien président fait face à 13 chefs d’accusation – y compris de racket – pour avoir prétendument fait pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils annulent les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans cet État.

Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a décrit l’affaire comme étant politiquement motivée.

Powell est la deuxième personne parmi les accusés à plaider coupable dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

Le garant de la caution, Scott Hall, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs fin septembre.

L’ancien observateur républicain du scrutin est également accusé d’avoir tenté d’accéder à du matériel électoral sensible dans le comté de Coffee, en Géorgie.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, il a été condamné à cinq ans de probation. Il est également tenu de témoigner contre d’autres lors de futurs procès.