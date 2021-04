Michael Cohen quitte le bureau du procureur du district de Manhattan le 19 mars 2021 à New York.

Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de l’ex-président Donald Trump, a exhorté lundi un juge fédéral à suspendre sa peine pénale de détention à domicile pendant que le juge évalue sa demande de déclarer sa peine satisfaite par les crédits de travail et d’éducation obtenus en prison.

La demande est venue alors que Cohen devrait plus tard cette semaine rencontrer – pour la neuvième fois – des enquêteurs du bureau du district de Manhattan Cyrus Vance Jr.qui mènent une enquête criminelle de grande envergure sur Trump et l’organisation Trump, une source proche de l’affaire a dit à CNBC.

Vance est connu pour enquêter sur la façon dont la société Trump a comptabilisé les paiements en argent silencieux que Cohen a facilités pour deux femmes en 2016, et examine également les allégations de Cohen au Congrès selon lesquelles l’organisation Trump a manipulé artificiellement l’évaluation des actifs immobiliers pour en bénéficier financièrement.

Dans une lettre adressée au juge de district américain John Koetl, Cohen a écrit que chaque jour sa détention à domicile à Manhattan se poursuit « est un jour où M. Cohen est incarcéré illégalement ».

Cohen, qui a refusé de commenter CNBC, a écrit qu’il voulait que Koetl « ordonne sa libération en attendant le jugement » de la question de savoir si sa peine pénale a déjà été satisfaite.

Il a également écrit que, « L’impulsion de ladite demande découle du fait bien connu que le Bureau des prisons marche manifestement lentement ces pétitions pour discuter de la détermination; en particulier dans des affaires comme celle dont Votre Honneur est saisi où le pétitionnaire sera libéré de la détention à domicile. dans 7 mois. «

Si Koetl accédait à cette demande, Cohen serait autorisé à quitter sa résidence de l’Upper East Side à volonté, jusqu’à ce qu’au moins le juge se prononce finalement sur son offre légale pour que sa peine soit déclarée complète.

Cohen, qui a plaidé coupable d’évasion fiscale, de contributions illégales à la campagne et de fausse déclaration à Congess, a été relâché à la maison le printemps dernier après avoir purgé un peu plus d’un an de sa peine de trois ans de prison en raison de problèmes de coronavirus.

Dans sa pétition en instance adressée à Koetl devant le tribunal fédéral de Manhattan, Cohen a fait valoir que sa peine était purgée en raison des cours et des affectations de travail qu’il avait terminés en prison, ce qui lui avait valu un crédit pour le temps en vertu du First Step Act, que Trump avait promulgué. Cohen soutient que sa toute dernière date de sortie est le 29 mai.