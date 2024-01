L’ancien avocat de Trump dit qu’il « regretterait » d’avoir Alina Habba comme avocate

Tim Parlatore, ancien avocat de Donald Trump, a déclaré vendredi dans une interview qu’il « regretterait » qu’Alina Habba représente l’ancien président en tant qu’avocate.

Habba a récemment attiré l’attention pour avoir représenté Trump dans les procès civils en diffamation intentés contre lui par l’ancien président Trump. Elle le chroniqueur E. Jean Carroll, qui l’a accusé de l’avoir diffamée lorsqu’il avait affirmé à plusieurs reprises qu’elle mentait sur des allégations selon lesquelles il l’aurait agressée sexuellement dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan dans les années 1990. L’année dernière, un jury l’a déclaré civilement responsable d’avoir abusé de Carroll et de l’avoir diffamée pour les commentaires qu’il avait tenus en 2022, le condamnant à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Vendredi, un jury s’est prononcé dans une autre affaire sur la base des commentaires qu’il a tenus en 2019, ordonnant à Trump de payer 83,3 millions de dollars de dommages et intérêts.

Trump a maintenu son innocence tout au long de la procédure, même après que le premier jury l’a déclaré responsable et lui a interdit de faire de telles allégations dans des affaires futures.

“Absolument ridicule ! Je suis totalement en désaccord avec les deux verdicts et je ferai appel de toute cette chasse aux sorcières dirigée par Biden et centrée sur moi et le Parti républicain”, a écrit Trump en partie à propos du verdict sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux.

Donald Trump est vu aux côtés de son avocate, Alina Habba. L’ancien avocat de Trump, Tim Parlatore, a déclaré qu’il aurait regretté d’avoir retenu les services de Habba pour Trump.

Parlatore a déjà passé plusieurs années à représenter Trump dans un certain nombre d’affaires, notamment dans les enquêtes du ministère de la Justice (DOJ) sur les tentatives de l’ancien président d’annuler l’élection présidentielle de 2020 et sa mauvaise gestion de documents classifiés à Mar-a-Lago, son Résidence de villégiature en Floride, dans lesquelles Trump a revendiqué son innocence. Il a quitté l’équipe juridique au printemps dernier après de longs conflits avec d’autres alliés de Trump.

Lors d’une apparition vendredi sur CNN, on a demandé à Parlatore si Trump pourrait regretter d’avoir retenu les services de Habba après le dernier verdict, ce à quoi l’avocat a répondu qu’il le regretterait.

“Certainement, de mon point de vue, je regretterais qu’elle le représente”, a déclaré Parlatore à l’animatrice Kaitlan Collins. “Je pense que dans ces deux procès, il était essentiellement sans défense et je pense que cela aurait pu se passer différemment.”

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Habba par e-mail samedi après-midi pour commentaires.

Il a également été évoqué les affirmations de Habba selon lesquelles la capacité de Trump à monter sa défense lors du deuxième procès était paralysée par des affirmations qu’ils n’étaient pas autorisés à faire devant le tribunal, les qualifiant d’injustice envers l’ancien président. Parlatore, faisant écho à d’autres observateurs, a déclaré que cela était en fait dû au verdict du premier procès, qui s’est répercuté sur les affaires ultérieures et a interdit à Trump de prétendre devant le tribunal que les accusations de Carroll contre lui étaient fausses de quelque manière que ce soit.

“Malheureusement, à cause de la manière dont s’est déroulé le premier procès, je ne pense pas que quiconque aurait pu gagner le deuxième”, a déclaré Parlatore vendredi. “Je pense qu’une fois les problèmes posés lors du premier procès, le deuxième procès s’est avéré perdant dès le début. La question est de savoir quelle est la taille d’un perdant… Toutes ces choses [Habba] Je l’ai fait tout au long du processus, je ne pense pas que ça aide.”