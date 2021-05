L’ancien avocat de Trump, Alan Dershowitz, poursuit

Le célèbre avocat Alan Dershowitz a déposé mercredi une action en justice de plusieurs millions de dollars contre Netflix et les producteurs de « Jeffrey Epstein: Filthy Rich » pour sa représentation dans les documentaires du milliardaire décédé et du trafiquant sexuel d’enfants accusé.

Les avocats de Dershowitz, qui a été interviewé pour la série 2020, affirment qu’il a été induit en erreur «sciemment et délibérément» par les producteurs, qui l’ont «malicieusement et intentionnellement» dépeint de «manière diffamatoire».

Ils l’ont fait en «promouvant et en soutenant de fausses allégations d’inconduite sexuelle contre le professeur Dershowitz», indique le procès, qui a été déposé devant le tribunal fédéral du sud de la Floride.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC. Dershowitz poursuit également Radical Media LLC et Leroy & Morton Productions LLC, ainsi que la directrice de l’émission, Lisa Bryant, et le producteur Joseph Berlinger.

Virginia Giuffre, victime d’Epstein, allègue qu’elle a été recrutée dans le cadre de l’opération de trafic sexuel du gestionnaire d’argent mort et qu’on lui a ordonné d’avoir des relations sexuelles avec Dershowitz et d’autres.

Dershowitz, qui se bat toujours contre Giuffre devant le tribunal, nie avoir eu des relations sexuelles avec elle et dit ne jamais l’avoir rencontrée. Son procès en diffamation accuse les accusés de «ne pas avoir présenté de preuves dans la série Netflix Epstein qu’ils ont reçues et acceptées de présenter», ce qui, dit-il, l’exonère.

Le déni de Dershowitz et l’accusation de Giuffre « se présentent comme un conflit » dit-il / elle a dit « », déclare le procès. Mais « ce n’était pas une situation » il a dit / elle a dit « , cependant, étant donné la totalité des preuves du professeur Dershowitz établissant qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec Giuffre », affirment les avocats.

Bryant « a délibérément rompu » sa promesse répétée d’inclure dans la série Netflix « toutes les preuves que le professeur Dershowitz lui a présentées pour réfuter les allégations de Giuffre contre le professeur Dershowitz », allègue le procès.

Un avocat de Giuffre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dershowitz réclame au moins 20 millions de dollars chacun en dommages-intérêts pour quatre causes d’action distinctes, y compris la diffamation et la rupture de contrat, selon le procès.

Philip Byler, un avocat de Dershowitz, a déclaré à CNBC dans un e-mail que « le chiffre des dommages indique que la réputation du professeur Dershowitz a été gravement endommagée ». Il a noté que les demandes d’indemnisation sont généralement affinées au cours d’un litige.

« Je suis sûr que vous ne voudriez pas être ridiculisé à propos d’aimer le sexe avec des filles mineures », a ajouté Byler.

Dershowitz plus d’une décennie plus tôt avait aidé à négocier une négociation de plaidoyer pour Epstein qui obligeait le financier à s’inscrire en tant que délinquant sexuel. Epstein a été arrêté pour trafic sexuel en juillet 2019. Il s’est pendu dans sa cellule de prison du cachot fédéral de Manhattan environ un mois plus tard.

Professeur de droit à Harvard, Dershowitz avait également rejoint l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump lors de son premier combat de destitution.

Plus récemment, il a déclaré à CNBC qu’il conseillait les avocats du PDG de MyPillow et du théoricien du complot électoral Mike Lindell dans une poursuite en diffamation.

Byler dans un communiqué a déclaré que Netflix et les producteurs de l’émission Epstein avaient utilisé le nom du professeur « pour faire connaître leur mini-série et ensuite l’avoir diffamé avec une manipulation intelligente des faits ».

« Cela tourne en dérision notre premier amendement, les droits des victimes et la vérité elle-même », a déclaré Byler.

Un porte-parole de Netflix a déclaré au Hollywood Reporter, qui avait d’abord signalé le procès, que « le procès de M. Dershowitz est sans fondement et nous défendrons vigoureusement nos partenaires et la série ».