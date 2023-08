L’ancien avocat de Nixon à la Maison Blanche, John Dean, résume l’ampleur de l’acte d’accusation de Trump en Géorgie en cinq mots

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien avocat de Richard Nixon à la Maison Blanche, John Dean, a résumé l’ampleur de la dernière inculpation de Donald Trump en cinq mots.

« C’est beaucoup plus grand que le Watergate », a-t-il déclaré.

L’ancien président et 18 de ses alliés ont été inculpés lundi d’un total de 41 chefs d’accusation en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), pour avoir prétendument dirigé une entreprise criminelle généralisée visant à annuler l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

Dean, qui a été reconnu coupable du scandale du Watergate, est apparu sur CNN après le prononcé de l’acte d’accusation, où il a déclaré que les crimes présumés de M. Trump avaient une « dimension totalement différente » au-delà du scandale qui a tourmenté M. Nixon.

« C’est d’une toute autre dimension. Cela touche au fondement même de la démocratie », a-t-il déclaré à propos de l’affaire contre M. Trump.

« Nixon a abusé de certains pouvoirs, il a outrepassé son autorité alors qu’il ne le devait pas mais il n’assurait pas les bases du pays.

« Trump voulait rester au pouvoir. Il voulait utiliser la Géorgie et abuser de la Géorgie dans le cadre de ce plan, donc c’est très différent et beaucoup plus grave et beaucoup plus troublant.

Dean a ajouté qu’il pensait qu’il était « très probable » qu’un ou plusieurs des co-accusés de M. Trump dans l’affaire se retournent contre l’ancien président – ​​ce qu’il a fait lors du scandale du Watergate.

L’ancien avocat de la Maison Blanche de M. Nixon a fini par conclure un accord avec les procureurs, plaidant coupable d’entrave à la justice et admettant qu’il avait supervisé les paiements silencieux versés aux cambrioleurs du Watergate qui ont fait irruption au siège du Comité national démocrate (DNC) pour planter l’écoute. dispositifs et photographier des documents secrets.

John Dean dit que l’acte d’accusation de Trump est « plus grand que le Watergate » (CNN)

Dans le vaste acte d’accusation de 98 pages contre M. Trump, rendu lundi soir par le grand jury de l’État, l’ancien président est l’un des 19 accusés inculpés, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et son ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows.

Les autres coaccusés sont : l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’avocat « Kraken » Sidney Powell, les avocats John Eastman, Kenneth Cheseboro, Jenna Ellis, Ray Smith III et Robert Cheeley, l’ancien fonctionnaire du ministère américain de la Justice Jeffrey Clark, l’ancien responsable de la campagne Trump Michael Roman, l’ancien sénateur de l’État et ancien président du Parti républicain de Géorgie David Schafer, le sénateur de l’État de Géorgie Shawn Still, le pasteur luthérien Stephen Lee, l’artiste martial mixte Harrison Floyd, l’ancien PR de Kanye West Trevian Kutti, ancien chef du Parti républicain du comté de Coffee Cathleen Latham, Scott Hall, garant sous caution de la région d’Atlanta, et ancien superviseur des élections du comté de Coffee Misty Hampton.

M. Trump a été inculpé de 13 chefs d’accusation de: violation du statut de RICO, complot en vue de se faire passer pour un officier public, deux chefs de complot en vue de commettre un faux, deux chefs de complot en vue de faire de fausses déclarations sous serment, deux chefs de complot en vue de déposer de faux documents, deux chefs d’accusation de sollicitation d’un officier public, de production de faux documents, de complot en vue de solliciter de fausses déclarations et de fausses déclarations.

Selon l’acte d’accusation, « Trump et les autres accusés inculpés dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump ».

DA Willis a annoncé les accusations et les mandats d’arrêt contre les accusés lors d’une conférence de presse tenue tard dans la nuit devant le palais de justice lundi, où elle a ordonné à chacun des 19 accusés de se rendre aux autorités géorgiennes avant 12 h HE le vendredi 25 août.

« Plus précisément, les participants … ont pris diverses mesures en Géorgie et ailleurs pour bloquer le décompte des voix des électeurs présidentiels qui ont été certifiés vainqueurs des élections générales de 2020 en Géorgie », a-t-elle déclaré.

« En examinant l’acte d’accusation, vous verrez des actes identifiés comme des actes manifestes et ceux qui sont identifiés comme des actes sous-jacents, parfois appelés actes d’activité de racket. les actes manifestes ne sont pas nécessairement des crimes au regard du droit géorgien pris isolément, mais sont présumés être des actes commis dans le cadre du complot.

« Beaucoup se sont produits en Géorgie, et certains se sont produits dans d’autres juridictions et sont inclus, car le grand jury pense qu’ils faisaient partie de l’effort illégal visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie. »

Elle a ajouté: « L’acte d’accusation allègue que plutôt que de se conformer au processus légal de la Géorgie pour les élections, les accusés se sont engagés dans une entreprise de racket criminel pour annuler le résultat de l’élection présidentielle en Géorgie. »

Tous les 19 accusés ont été accusés d’avoir violé le statut RICO de l’État – une loi fédérale de l’ère Nixon initialement adoptée pour poursuivre les groupes criminels organisés et les syndicats du crime mafieux.

L’acte d’accusation accuse M. Trump et ses alliés d’avoir orchestré et dirigé une entreprise criminelle dans le comté de Fulton, en Géorgie, et ailleurs, pour « accomplir l’objectif illégal de permettre à Donald J. Trump de saisir le mandat présidentiel, à compter du 20 janvier 2021. ”.

M. Trump s’est insurgé contre « hors de contrôle » le procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis – et a mal orthographié « inculpé » – dans une diatribe de Truth Social sur l’acte d’accusation aux premières heures de la matinée de mardi.

« Alors, la chasse aux sorcières continue ! 19 personnes désignées ce soir, y compris l’ancien président des États-Unis, moi, par un procureur de district incontrôlable et très corrompu qui a fait campagne et collecté des fonds pour « Je vais avoir Trump » », a-t-il fulminé.

« Et qu’en est-il de ces actes d’accusation publiés aujourd’hui, bien avant même que le Grand Jury ne vote, puis rapidement retirés ? Cela me semble truqué !

« Pourquoi n’ont-ils pas été inculpés il y a 2,5 ans ? Parce qu’ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique. Chasse aux sorcières! »

Lors d’une apparition sur Fox News Digital lundi soir, il a qualifié l’acte d’accusation « d’inspiration politique » et a déclaré que DA Willis « devrait se concentrer sur les personnes qui ont truqué l’élection présidentielle de 2020, et non sur celles qui exigent une réponse sur ce qui s’est passé ».

DA Fani Willis annonce des accusations contre Trump et 18 alliés (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

« Dix-neuf personnes ont été inculpées, et le monde entier se moque des États-Unis alors qu’ils voient à quel point un endroit corrompu et horrible s’est avéré être sous la direction de Crooked Joe Biden », a-t-il affirmé.

M. Trump a poursuivi: «Cet acte d’accusation d’inspiration politique, qui aurait pu être prononcé il y a près de trois ans, a été conçu pour être placé en plein milieu de ma campagne politique.

« Tout comme elle a permis à Atlanta d’aller en enfer avec tous ses crimes et sa violence, Joe Biden a également permis aux États-Unis d’Amérique d’aller au même endroit avec des millions de personnes envahissant notre pays, l’inflation, la mauvaise économie, non l’énergie et le manque de respect partout dans le monde.

Le DA a passé plus de deux ans à enquêter sur les efforts déployés par M. Trump et ses alliés pour annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État pivot crucial.

L’enquête est intervenue à la suite de la publication d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 que M. Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, où il lui a dit de « trouver » suffisamment de votes pour changer le résultat des élections dans l’État.

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous n’en avons », a déclaré M. Trump dans l’appel téléphonique divulgué. « Parce que nous avons gagné l’État. »

M. Biden a remporté l’État par moins de 12 000 voix.

L’enquête s’est ensuite étendue à partir de cet appel téléphonique pour inclure un stratagème par lequel un groupe de faux électeurs républicains prévoyait de certifier à tort les résultats en faveur de M. Trump au lieu de ceux de M. Biden. Le complot a échoué et les faux électeurs ont depuis conclu des accords d’immunité avec le bureau de DA Willis.

Mme Willis a déclaré qu’elle aimerait juger les accusés dans leur ensemble et dans les six prochains mois.

Au total, l’ancien président fait désormais face à 91 chefs d’accusation issus de quatre affaires pénales distinctes.

Le 1er août, il a été frappé d’un acte d’accusation fédéral pour ses efforts pour annuler les élections de 2020 et les événements qui ont conduit à l’émeute du Capitole du 6 janvier, à la suite d’une enquête menée par le bureau de l’avocat spécial Jack Smith.

M. Trump a été accusé de quatre accusations fédérales de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, d’entrave et de tentative d’entrave à une procédure officielle et de complot contre les droits.

Dans cette affaire, le ministère de la Justice a allégué que M. Trump et son cercle de co-conspirateurs – qui n’ont pas fait face à des accusations – savaient qu’il avait perdu les élections mais avaient lancé un complot à plusieurs volets pour faire tout ce qu’ils pouvaient pour lui permettre de s’accrocher à pouvoir.

Cela comprenait la diffusion « sciemment de fausses allégations de fraude électorale pour amener les législateurs des États et les responsables électoraux à renverser les résultats légitimes des élections et à changer les votes électoraux pour l’adversaire du défendeur, Joseph R. Biden, Jr., en votes électoraux pour le défendeur », l’acte d’accusation. États.

Trump et Rudy Giuliani apparaissent ensemble en août 2020 (AFP via Getty Images)

M. Trump et ses alliés auraient également comploté pour envoyer des listes de faux électeurs dans sept «États ciblés» de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de la Pennsylvanie et du Wisconsin que le président Joe Biden avait remportés – pour les amener à faussement certifier l’élection pour Monsieur Trump.

L’acte d’accusation allègue également que M. Trump a tenté d’utiliser le DOJ pour « mener de fausses enquêtes sur les crimes électoraux », en envoyant des lettres aux sept États affirmant que des « préoccupations importantes » avaient été trouvées lors des élections dans ces États.

En plus des fausses affirmations selon lesquelles les élections auraient été volées à M. Trump, le stratagème impliquait également de pousser de fausses affirmations selon lesquelles le vice-président Mike Pence avait le pouvoir de modifier les résultats – et de pousser M. Pence à «modifier frauduleusement les résultats des élections».

Lorsque les partisans de M. Trump ont pris d’assaut le Capitole américain lors d’une violente attaque qui s’est soldée par cinq morts, M. Trump et ses co-conspirateurs ont « exploité » l’incident en « redoublant d’efforts pour déposer de fausses allégations de fraude électorale et convaincre les membres du Congrès de retarder davantage le certification basée sur ces affirmations », affirme l’acte d’accusation.

Cela s’est produit après que le bureau de M. Smith a accusé M. Trump pour la première fois pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés lors de son départ.

En avril, M. Trump a été inculpé pour la première fois de l’État de New York à la suite d’une enquête sur des paiements silencieux effectués avant les élections de 2016.