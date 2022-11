L’ancien avocat de Melania Trump devient président de la nation

L’avocate libérale des droits Natasa Pirc Musar a remporté un second tour en Slovénie

L’éminente avocate slovène et défenseure des droits libéraux Natasa Pirc Musar a remporté l’élection présidentielle du pays, battant le politicien de droite Anze Logar lors d’un second tour. Musar, qui a été soutenu par la coalition de gauche au pouvoir en Slovénie, a remporté les élections de dimanche avec une marge confortable, obtenant quelque 54 % des voix. Elle sera désormais la première femme présidente du pays.

« Ma première tâche sera d’ouvrir un dialogue entre tous les Slovènes. Lors de l’élection démocratique, les Slovènes ont montré quel genre de pays ils voulaient », a déclaré Musar dans son discours de victoire.

« Toute ma vie, j’ai défendu les mêmes valeurs : la démocratie, les droits de l’homme, la tolérance. Il est temps d’arrêter de traiter avec le passé. Beaucoup de choses doivent être faites à l’avenir », dit-elle.

Au cours de sa campagne, Musar s’est engagée à combler le profond clivage droite-gauche dans la société slovène. Son adversaire, la politicienne conservatrice chevronnée et ancienne ministre des Affaires étrangères Logar, a reconnu sa défaite et a exprimé l’espoir que Musar respecterait sa promesse et « tenir toutes les promesses » elle a fait pendant la campagne. Logar a servi sous l’ancien Premier ministre de droite, Janez Jansa, qui a été évincé du pouvoir lors des élections législatives d’avril, qui ont conduit à la formation de l’actuelle coalition au pouvoir des partis de gauche.

La Slovénie est devenue indépendante en 1991 lors de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Musar succèdera au président sortant, Borut Pahor – un homme politique centriste qui avait déjà servi les deux mandats consécutifs autorisés par la loi slovène.

La nouvelle présidente est probablement mieux connue à l’échelle internationale pour son travail juridique, et en particulier pour avoir représenté l’ancienne première dame des États-Unis, Melania Trump, d’origine slovène, dans des affaires de violation du droit d’auteur et d’autres affaires très médiatisées.