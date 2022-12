L’ancien aumônier de la reine prévient que le roi Charles III “multiculturel et multiconfessionnel” menace la monarchie britannique

L’ancien aumônier de la reine Elizabeth II a averti que le multiculturalisme multiconfessionnel du roi Charles III menace de détruire sa propre maison et de mettre fin à la monarchie britannique.

“Je pense que si ce lent mouvement vers le multiculturalisme et le multiconfessionnel se poursuit, nous perdrons la monarchie, car au final, je ne pense pas qu’elle sera fidèle à elle-même”, a déclaré Gavin Ashenden, qui a été aumônier de la reine. de 2008 à 2017, a déclaré dimanche au média britannique GB News.

Ashenden a fait ses commentaires en réponse au premier message royal de Noël du roi depuis son accession au trône à la mort de sa mère en septembre.

“Le problème, c’est que c’est un peu comme regarder couler lentement un magnifique navire dont la coque est sous la ligne de flottaison, et à un moment donné, ce que vous voulez faire, c’est l’empêcher de couler et vous assurer qu’il flotte”, a déclaré Ashenden. “Et je ne pense pas que la monarchie puisse flotter si elle devient une monarchie multiculturelle et multiconfessionnelle.”

Reconnaissant que le roi Charles III a fait “exceptionnellement bien” avec son premier discours de Noël, Ashenden a déclaré que les sujets britanniques ont néanmoins été témoins “d’un passage très lent et progressif d’une monarchie chrétienne à une monarchie multiconfessionnelle”.

“Le problème est que vous êtes soit un défenseur de la foi, soit vous ne l’êtes pas”, a-t-il déclaré, faisant référence au serment que le monarque britannique prête à défendre la religion protestante.

Le monarque britannique, entre autres fonctions, sert de gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

“Il y a tellement de choses dans le christianisme qui sont directement responsables de notre mode de vie dans notre culture”, a déclaré Ashenden, qui a poursuivi en avertissant que les chrétiens au Royaume-Uni sont de plus en plus marginalisés.

Ashenden, qui quitter son poste d’aumônier en 2017, après avoir condamné les récitations du Coran lors d’un service de l’Épiphanie à la cathédrale Sainte-Marie de Glasgow, a noté comment le christianisme est de plus en plus poussé hors de la place publique en raison de ses revendications exclusives au milieu d’une “sérieuse compétition pour le pouvoir”.

“Donc, le problème que nous avons en ce moment est que le christianisme est attaqué”, a déclaré Ashenden. “Maintenant, la question est, que fait un roi chrétien à ce sujet ? Un roi chrétien sauve-t-il le christianisme ? Devient-il défenseur de la foi, ce qui est vraiment son titre ? Ou, comme Charles l’a fait avec un tour de passe-passe. main, dites: ‘Non, je suis … le défenseur de toutes les religions, ce qui signifie que je n’ai pas à défendre le christianisme.'”

Une femme britannique arrêtée pour avoir prié près d’un centre d’avortement avertit que d’autres arrestations pourraient avoir lieu

“Si vous ne défendez pas le christianisme aujourd’hui, nous le perdrons de ce pays”, a ajouté Ashenden, notant le cas récent d’une chrétienne qui a récemment été arrêtée pour avoir prié en silence devant une clinique d’avortement à Birmingham.

“Le problème auquel nous sommes confrontés est un grave conflit de valeurs, et il ne peut y avoir de solution en disant simplement : ‘Savez-vous quoi ? Toutes les valeurs sont les mêmes, faisons comme si tout allait bien'”, a déclaré l’ancien aumônier. “Je ne pense pas que Nice suffira.”

Ashenden, qui a finalement quitté l’Église d’Angleterre et est devenu catholique romain, a également écrit un éditorial dans le Héraut catholique avertissant que le christianisme au Royaume-Uni “ploie sous l’assaut quotidien incessant qu’une laïcité de plus en plus hostile lui adresse”.

Si le roi Charles III refuse de défendre la foi historique de sa nation, Ashenden a prédit dans son article qu’il aura “semé les graines de la destruction de la maison de Windsor”.