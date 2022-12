L’ancien aumônier de la reine Elizabeth II explique «le but et l’espoir» de Noël au milieu de la souffrance

Gavin Ashenden, qui a été aumônier de la reine Elizabeth II de 2008 à 2017, a raconté lors d’une interview avec Fox News Digital pourquoi il pense que Noël offre un espoir particulier à ceux qui souffrent.

“Je dirais que Noël peut être une période de l’année où les gens sont sous pression”, a-t-il déclaré. “Il fait sombre. Il fait froid. La politique est méchante à l’échelle internationale. Et ce dont les êtres humains ont le plus besoin, c’est d’un sens du but et de l’espoir. Et l’une des choses que fait Noël, c’est qu’il donne à la fois un but et de l’espoir.

“Cela fournit un but, car cela nous dit que si nous sommes prêts à le croire, l’intelligence derrière l’univers est venue en mission de sauvetage pour nous trouver”, a-t-il déclaré. “Et cela donne de l’espoir parce que chaque fois que des gens sont trouvés par le Christ, leur vie est bouleversée et toute la matière première de la douleur et de la souffrance est transformée en or et en quelque chose de mieux.”

“Il s’agit donc d’essayer d’interpréter l’expérience religieuse de Noël et de la rendre applicable en termes de sens personnel et d’espoir”, a-t-il ajouté.

“L’argent ne vous immunise pas contre la souffrance”

Ashenden a noté comment tout au long de son long règne, les messages de Noël royaux annuels de la reine Elizabeth II à ses sujets à travers le monde ont été parmi les rares moments “où elle est sortie de derrière le masque d’être une reine”.

“Nous devons comprendre que la façon dont le système anglais fonctionne, c’est qu’il y a deux personnes dans la figure de la reine”, a-t-il expliqué. “Il y avait la reine et il y avait Elizabeth Windsor ; comme les poupées russes, une seule poupée dans une autre. Et puis, lors de son émission de Noël, la poupée intérieure – Elizabeth Windsor, la personne, l’être humain – a eu la chance de parler personnellement à sa nation. Elle est donc restée la reine, mais tout à coup elle est sortie.

Ashenden a déclaré que la monarque utilisait sa plate-forme unique chaque Noël pour parler franchement de sa propre expérience avec Dieu et pour promouvoir la capacité du christianisme à transformer des vies.

“Bien que nous la considérions comme la reine – privilégiée, tout en haut de la hiérarchie et une femme très riche – comme tout le monde, elle avait ses problèmes”, a-t-il déclaré. “Elle a présidé une nation qui avait des difficultés sans fin. Et elle a présidé, franchement, une famille qui avait exactement le même genre de difficultés que nous. Elle n’était pas à l’abri de tout cela. L’argent ne vous immunise pas contre Souffrance.”

“Son expérience était que Dieu était réel”, a déclaré l’aumônier de la reine à son sujet. “Dieu était amour. Dieu était personnel. Dieu avait pris soin d’elle, et Dieu pouvait prendre soin des gens de sa nation s’ils lui tendaient la main. Elle l’a fait d’une manière subtile. Ce n’était pas intimidant, c’était “Ce n’était pas moralisateur. De plus en plus, à mesure qu’elle grandissait, c’était comme une grand-mère aimante qui avait quelque chose de sage et de profond à partager qui fonctionnait avec les gens.”

“Les mauvaises questions”

Le monarque anglais est le chef titulaire de l’Église d’Angleterre, une institution qu’Ashenden a quittée après démissionner de son poste d’aumônier de la reine en 2017. Il a quitté son poste après s’être prononcé contre la cathédrale Sainte-Marie de Glasgow, pour avoir marqué la fête de l’Épiphanie avec la récitation de versets du Coran niant la divinité de Jésus.

Il a ensuite rejoint l’Église catholique romaine tout en soulevant ses préoccupations concernant la liberté d’expression et l’intégrité du christianisme sur la place publique.

Ashenden a déclaré à Fox News Digital qu’il pensait que le marxisme culturel et les effets spirituels corrosifs de la richesse se sont infiltrés dans l’Église d’Angleterre, et que sa détérioration s’accélère rapidement, surtout depuis la mort de la reine.

Il a fait une note spéciale du récent sermon au Trinity College de Cambridge, qui a attisé la réaction internationale au début de l’Avent, lorsqu’un jeune chercheur a parlé du “corps trans” de Jésus depuis la chaire et a comparé la blessure à son côté à un vagin.

Bien que les principaux clercs de l’Église d’Angleterre soient restés silencieux sur la question, l’homélie a suscité des réprimandes publiques de la part de personnalités telles qu’Ashenden et l’évangéliste Franklin Graham.

“Les gens sont tellement à l’aise que dans notre richesse surabondante, nous posons le mauvais type de questions”, a déclaré Ashenden à Fox News Digital, ajoutant que quiconque remet en question les motifs vaginaux dans les blessures de la crucifixion est “un exemple de quelqu’un qui demande le mauvais type de questions.”

“Ce que nous devrions vraiment demander, c’est quel genre de monde est-ce là où Dieu le Créateur se laisse blesser en notre nom?”

“Parce que les gens qui écoutent ça [Cambridge] sermon, lorsqu’ils sont rentrés chez eux ce soir-là, ils auraient tous été confrontés à des problèmes tels que “Suis-je important?” Est-ce que j’ai de l’importance ? Quelle valeur a ma vie ? Puis-je réussir à aimer et à être aimé ?'”

“Ce que nous devrions vraiment demander, c’est quel genre de monde est-ce là où Dieu le Créateur se laisse blesser en notre nom?” —Gavin Ashenden

Toutes les questions secondaires d’identité et de société se mettent en place après avoir répondu à ces questions ultimes, a déclaré Ashenden, ajoutant que “toutes ces questions reçoivent une réponse dans les blessures du Christ sur la croix”.

“Garder espoir”

Ashenden, qui a déclaré avoir lutté contre des moments profondément sombres de sa propre vie, s’est souvenu d’avoir été entraîné une fois dans une “rencontre très étrange et mystique”, au cours de laquelle il a déclaré avoir été invité à partager brièvement la souffrance de Jésus.

“En tant que personne qui a touché le fond à plusieurs reprises – parce que des choses nous arrivent à tous dans nos vies qui nous vident de l’espoir de qui nous sommes et de ce que nous faisons – je dirais que la chose la plus importante dans la vie est de trouver un moyen de garder espoir », a-t-il dit.

Il a dit qu’il ne pense pas qu’un tel espoir soit possible “en dehors d’une croyance, d’un soupçon, d’une prise de conscience, que chacun de nous a été créé dans un but et que Dieu ne nous laisse jamais, jamais, jamais partir, peu importe à quel point nous nous sommes trompés. “

Dans une expérience qui, selon lui, “n’est jamais arrivée ni avant ni depuis”, Ashenden s’est souvenu avoir rejoint plusieurs autres “personnes brisées” lors des prières de minuit dans un monastère à la fin des années 1990, à une époque où sa vie “avait simplement heurté un mur de briques, et je me suis retrouvé face à des complexités qui étaient contradictoires.”

“Je n’y arrivais pas et je ne pouvais voir aucun passage”, se souvient-il. Alors qu’il criait à Dieu au sujet de sa propre souffrance, Jésus lui apparut sur la croix devant lui.

Pendant moins de 10 secondes, il a dit qu’on lui avait offert une fenêtre expérientielle sur l’angoisse physique et mentale de la croix, qui, selon lui, a “recalibré” sa perspective sur ses propres épreuves d’une manière indescriptible.

“Une fois que vous avez découvert que Dieu vous aime vraiment, et qu’il vous aime au point qu’il est prêt à être blessé plus que vous ne pourriez jamais imaginer être vous-même blessé, cela donne à votre vie une valeur que vous ne perdez jamais”, a-t-il déclaré. .

“Je ne pourrais plus jamais regarder Jésus sur la croix sans penser à ce qu’il a traversé pour me trouver, me pardonner, me donner de l’espoir, me donner un but et m’inspirer à me tenir aux côtés d’autres personnes qui sont aussi dans le noir et s’est retrouvé coincé.”

“Ainsi, Noël et le christianisme sont un moyen contre-intuitif de trouver son chemin vers l’amour, la compassion, le pardon, l’espoir et le bien ultime, qui est l’amour qui se donne”, a-t-il ajouté.