L’ancien aumônier de la reine, d’autres dénoncent le sermon “pervers” de Cambridge sur Jésus “trans” : “Répugnant et honteux”

L’ancien aumônier de la reine Elizabeth II a rejoint un chœur de réactions négatives lors d’un récent sermon à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni qui parlait du “corps trans” de Jésus-Christ et comparait la blessure à son côté à un vagin.

“Le christianisme nous enseigne que Jésus doit nous faire ressembler davantage à lui, c’est le problème”, a déclaré Gavin Ashenden, qui a été aumônier de la reine de 2008 jusqu’à sa démission en 2017, dit GB Nouvelles. “Et chaque fois que vous trouvez quelqu’un qui rend Jésus plus semblable à lui, ce n’est pas le problème.”

Le révérend Dr. Michael Banner, qui est doyen du Trinity College, a pris la semaine dernière la défense de Joshua Heath, un chercheur junior à Cambridge qui a proclamé depuis la chaire de la chapelle du Trinity College lors d’un service Evensong que des représentations non érotiques du pénis de Jésus dans l’art historique “exhorte à une réponse accueillante plutôt qu’hostile envers les voix élevées des personnes trans.”

Heath, dont le doctorat en théologie a été supervisé par l’ancien archevêque de Canterbury Rowan Williams, a également affirmé que dans l’une des peintures médiévales qu’il a exposées à la congrégation, la blessure par la lance au côté de Jésus “prend une apparence résolument vaginale”. Dans un autre, il a souligné comment le sang de son côté coule vers son aine.

Le sermon de Heath aurait laissé des fidèles indignés “en larmes” et des cris d'”Hérésie!” retentit dans la chapelle alors que certains fidèles furieux partaient avec dégoût. Banner a répondu à une lettre de plainte d’un fidèle offensé en affirmant que le sermon de Heath soulevait des spéculations “légitimes”, selon le Daily Telegraph .

“Donc, ce qui s’est passé à Cambridge était un processus inverse et un processus pervers, et nous ne devrions pas être surpris, car l’académie est parfois comme ça”, a déclaré Ashenden. “Ils ne savent pas quand s’arrêter.”

Ashenden, un ancien prêtre de l’Église d’Angleterre qui a rejoint l’Église catholique romaine à cause de ce qu’il décrit comme un marxisme culturel antichrétien s’infiltrant dans la Communion anglicane, a ensuite exhorté les universitaires à offrir un “traitement égal” aux personnalités religieuses.

“Ils ne devraient pas faire à Jésus ce qu’ils ne feraient pas à Mahomet dans les circonstances actuelles, et ils ont très largement outrepassé la marque de l’égalité de religion en traitant notre Seigneur et notre Sauveur d’une manière aussi désinvolte et péremptoire”, a déclaré Ashenden. .

“Il est parfaitement normal que les chrétiens s’y opposent”, a-t-il ajouté. “Je suis très heureux que le langage le plus fort ait été utilisé pour essayer de leur donner un sens des proportions.”

Ashenden a fait ses commentaires lors d’une interview avec l’animateur de GB News Calvin Robinson, qui est lui-même un diacre anglican de l’Église séparatiste libre d’Angleterre. Il a récemment expliqué à Fox News Digital comment, après avoir étudié pour la prêtrise à l’Université d’Oxford, son ordination dans l’Église “entièrement libérale” d’Angleterre aurait été “arrachée” à cause de ses opinions théologiques conservatrices.

Robinson a fait écho à l’évaluation d’Ashenden du sermon à Cambridge, déclarant à Fox News Digital : “Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme. Tous les chrétiens acceptent cette vérité, comme indiqué dans les croyances.”

“La Bible nous enseigne que le Christ est né homme, et il nous a appris lui-même à appeler Dieu ‘notre Père.’ Pour quelqu’un, méconnaître le Christ et Dieu le Père de cette manière est offensant ; pour un clerc, c’est outrageusement blasphématoire », a poursuivi Robinson.

Robinson a déclaré que Banner “devrait être jugé par des tribunaux ecclésiastiques pour hérésie”, mais a prédit que cela ne se produirait jamais “parce que l’Église d’Angleterre préférerait contrarier les chrétiens plutôt que de risquer de contrarier la communauté trans”.

“La seule façon dont le Christ peut être décrit comme” trans “est dans le contexte où il transcende, est transcendant ou transfiguré”, a ajouté Robinson.

Le sermon de Heath et la réponse de Banner lui ont également valu une vive réprimande de la part de l’évangéliste et PDG de Samaritan’s Purse, Franklin Graham, qui a décrit les sentiments du sermon comme “répugnants et honteux”. une publication Facebook du lundi.

“Insinuer que Jésus-Christ, le Saint Fils de Dieu, est transgenre ou sexualiser de quelque manière que ce soit sa mort sacrificielle sur la croix pour les péchés de l’humanité est une hérésie totale”, a écrit Graham, dont le père Billy Graham dîné en privé avec le célèbre auteur chrétien CS Lewis à l’Université de Cambridge en 1955.

“Pas étonnant que les paroissiens de la chapelle du Trinity College de Cambridge aient dit qu’ils étaient dégoûtés, en larmes, indignés et bouleversés après avoir entendu ce message blasphématoire. La Bible nous met en garde contre les faux enseignants”, a poursuivi Graham.

“Cet orateur et le doyen de l’Université de Cambridge qui l’ont défendu sont de faux enseignants, prêchant l’hérésie”, a ajouté Graham, qui a poursuivi en disant que les paroissiens ont besoin d’entendre la Parole de Dieu du haut de la chaire au lieu d’une interprétation artistique telle que Heath. offert.

“La Bible nous dit que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme et qu’à travers lui toutes choses sont faites et restaurées”, a déclaré Andrea Williams, directrice exécutive du Christian Legal Center (CLC) basé à Londres. “Toute suggestion qu’il est transgenre est une insulte suprême au Rédempteur du monde. Le doyen d’un collège de Cambridge devrait savoir mieux.”

CLC a récemment intenté une action en justice contre Fitzwilliam College, Cambridge, pour avoir prétendument refusé de leur permettre de réserver une conférence pour les jeunes chrétiens au motif que les croyances chrétiennes traditionnelles du CLC concernant le mariage n’étaient pas suffisamment inclusives.

