L’ancien attaquant vedette italien Gianluca Vialli est décédé

L’ancien attaquant de la Sampdoria, de la Juventus et de Chelsea, Gianluca Vialli, est décédé à l’âge de 58 ans. Les médecins ont diagnostiqué chez l’Italien un cancer du pancréas en 2017. Bien que Vialli ait affirmé qu’il allait bien un an plus tard, le cancer est revenu en 2021. Des problèmes de santé ont forcé le l’ancien attaquant a quitté son poste de chef de délégation de l’équipe nationale d’Italie le mois dernier.

Suite à la malheureuse nouvelle, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a publié une déclaration à propos de Vialli. “Gianluca était une personne splendide et il laisse un vide qui ne peut être comblé”, a déclaré Gravina.

“J’ai espéré jusqu’à la fin qu’il serait capable d’accomplir un autre miracle. Pourtant, je suis réconforté par la certitude que ce qu’il a fait pour le football italien et le maillot bleu ne sera jamais oublié.”

Les anciens clubs font des déclarations sincères

Les anciens clubs de Vialli ont également publié des déclarations officielles sur l’attaquant. La Sampdoria, l’équipe avec laquelle il a passé la majeure partie de sa carrière, a proclamé qu’elle n’oublierait jamais Vialli.

« Nous n’oublierons pas tes 141 buts, tes coups de pied aériens, tes chemises en cachemire, ta boucle d’oreille, tes cheveux blond platine, ton blouson aviateur Ultras. Tu nous as tant donné, nous t’avons tant donné : oui, c’était de l’amour, réciproque, infini. Un amour qui ne mourra pas aujourd’hui avec vous”, lit-on dans le communiqué.

Chelsea a salué le courage et l’humour de Vialli. L’équipe de Premier League a également déclaré que l’attaquant avait une place parmi les grands de l’équipe. “Attaquant brillant, manager vainqueur de trophées et homme merveilleux, la place de Luca au panthéon des grands de Chelsea est assurée. Il nous manquera profondément », a déclaré le club de l’ouest de Londres.

Gianluca Vialli a marqué des buts et remporté des trophées

Vialli a commencé sa carrière de joueur avec Cremonese avant de passer aux équipes de Serie A Sampdoria et Juventus. Le dernier mouvement de l’attaquant en tant que joueur était à Chelsea en 1996. Vialli a réussi à collecter une pléthore de trophées au cours de son illustre carrière. Cela comprend la Serie A, la Coppa Italia, la FA Cup, la Coupe de la Ligue, la Coupe UEFA et l’UEFA Champions League.

Individuellement, Vialli a été un excellent buteur. En fait, il a accumulé plus de 250 buts en club tout au long de sa carrière de joueur. Il a également remporté 59 sélections pour l’équipe nationale italienne, marquant 16 buts pour son pays.

Il y aura une minute de silence avant tous les matches italiens ce week-end à la mémoire de Vialli.

