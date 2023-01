L’ancien attaquant du Real Madrid prend sa retraite du football à 33 ans

Gareth Bale, du Pays de Galles, mène les applaudissements des fans après le match du groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 entre le Pays de Galles et l’Angleterre au stade Ahmad Bin Ali le 29 novembre 2022 à Doha, au Qatar.

L’ancien attaquant du Pays de Galles, de Tottenham et du Real Madrid, Gareth Bale, a pris sa retraite du football professionnel à l’âge de 33 ans.

Bale, qui a passé la saison dernière au LAFC en MLS, faisait partie de l’équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Bale a décrit la décision de quitter le football international comme “de loin la plus difficile de ma carrière”.

“Mon parcours sur la scène internationale a changé non seulement ma vie, mais aussi qui je suis”, a-t-il ajouté.

Le Gallois a remporté cinq titres en Ligue des champions et trois fois en Liga au Real Madrid et est considéré comme l’une des plus grandes exportations de football britanniques.

Bale a déclaré: “Après un examen attentif et réfléchi, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international.

“Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Cela m’a vraiment donné certains des meilleurs moments de ma vie. Le plus haut des sommets sur 17 saisons, qui sera impossible à reproduire, quel que soit le prochain chapitre me réserve.

“De ma toute première touche à Southampton à ma dernière avec LAFC et tout le reste, a façonné une carrière de club pour laquelle j’ai une immense fierté et gratitude. Jouer pour et diriger mon pays 111 fois a vraiment été un rêve devenu réalité.

“Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué leur rôle tout au long de ce voyage semble impossible. Je me sens redevable à de nombreuses personnes d’avoir aidé à changer ma vie et à façonner ma carrière d’une manière dont je n’aurais jamais pu rêver. quand j’ai commencé à neuf ans.

“À mes clubs précédents, Southampton, Tottenham, le Real Madrid et enfin LAFC. Tous mes anciens managers et entraîneurs, le personnel de l’arrière-salle, les coéquipiers, tous les fans dévoués, mes agents, mes incroyables amis et ma famille, l’impact que vous avez eu est incommensurable.