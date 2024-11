L’ancien attaquant des sénateurs Alex Formenton intente une poursuite de 20,5 millions de dollars contre son ancien agent

L’ancien attaquant des Sénateurs d’Ottawa Alex Formenton a intenté une poursuite contre ses anciens représentants.

Le procès de 20,5 millions de dollars nomme l’agent Wade Arnott et l’agence de joueurs Newport Sports Management Inc., alléguant négligence, rupture de contrat et manquement à l’obligation fiduciaire.

Formenton est l’un des cinq anciens joueurs de la LNH accusés d’agression sexuelle dans une affaire très médiatisée à London, en Ontario.

Le joueur de 25 ans allègue dans la poursuite déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario à Toronto la semaine dernière qu’il a perdu ses revenus des saisons 2022-23 et 2023-24 de la LNH, ainsi que ses revenus futurs, en raison de la mauvaise conduite d’Arnott et de Newport. Formenton a demandé au tribunal de lui accorder 20 millions de dollars de dommages et intérêts et 500 000 dollars supplémentaires de dommages et intérêts punitifs.

Les allégations n’ont pas été testées devant les tribunaux. Ni le fondateur de Newport Sports, Don Meehan, ni Arnott n’ont répondu aux demandes de commentaires de La Presse Canadienne.

Formenton, Dillon Dube, Carter Hart, Michael McLeod et Cal Foote — tous anciens membres de l’équipe mondiale junior du Canada — ont été accusés plus tôt cette année en lien avec une agression sexuelle présumée à Londres en 2018. Tous les cinq prévoient de se défendre contre les allégations et ont opté pour un procès devant jury.

Newport, basée à Toronto, qui se présente comme « la première agence de représentation et de gestion d’athlètes de hockey professionnels », compte une clientèle de premier plan, dont Connor Bedard, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Steven Stamkos, Brad Marchand, Jacob Markstrom, Sam Reinhart, Brady et Matthew Tkachuk.

Choix de deuxième ronde d’Ottawa en 2017, le procès de Formenton déclare : « En tant qu’agent, Wade et Newport Sports avaient un devoir de diligence envers Alex. »

« À tous les moments concernés, ils ont fait preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions d’agent d’Alex et n’ont pas respecté les normes de diligence requises d’un agent professionnel », indique la poursuite. « Alex plaide que les services et les conseils fournis par Wade et Newport Sports ont été effectués avec négligence, négligence et maladresse. »

Offre éligible rejetée, selon la poursuite

La poursuite allègue que les sénateurs ont présenté à Formenton une offre qualificative d’un an d’une valeur de 787 500 $ US en juillet 2022, qui a été rejetée après l’expiration de son contrat d’entrée.

Formenton a contacté Arnott en juillet 2022 et lui a demandé comment procéder, selon la poursuite, mais Arnott n’a pas informé Formenton qu’en acceptant l’offre de qualification, le joueur pourrait négocier un troisième contrat en janvier 2023 pour la saison suivante.

La poursuite allègue qu’Arnott et Newport n’ont pas informé Formenton que l’offre pourrait être prolongée au-delà du 15 juillet 2022, si les sénateurs étaient d’accord. La poursuite ajoute qu’Arnott et Newport n’ont pas demandé que l’offre de l’équipe soit prolongée.

« Pendant le reste de juillet à décembre 2022, Wade a continué à faire valoir à Alex qu’il se verrait encore proposer un nouveau contrat », indique le procès de Formenton. « Wade a indiqué que même sans offre acceptée ou offre de qualification prolongée, ses relations avec les Sénateurs d’Ottawa au nom d’Alex se déroulaient comme d’habitude et qu’Alex devrait compter sur Wade et Newport Sports pour obtenir une offre favorable.

« Le conseil de Wade était erroné. Les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas proposé ni accepté un nouveau contrat avec Alex avant le 1er décembre 2022 et, par conséquent, Alex n’était pas éligible pour jouer dans la LNH pour le reste de la saison 2022-2023. »

Formenton a ensuite signé un contrat avec le club professionnel suisse Ambri-Piotta pour 125 000 $.

La poursuite allègue qu’au cours de ces négociations, Arnott a demandé une clause qui permettrait à Formenton de revenir dans la LNH si un accord était conclu.

« À aucun moment au cours des négociations contractuelles avec Ambri-Piotta, Wade n’a informé Alex des conséquences ou des répercussions possibles d’un transfert vers une équipe européenne et de l’impact que cela pourrait avoir sur la poursuite de sa carrière dans la LNH », peut-on lire dans la poursuite.

Formenton a pris un congé d’Ambri-Piotta en janvier 2024 et a mis fin à sa relation avec Arnott et Newport, selon le procès. Il a été inculpé avec Dube, Hart, McLeod et Foote dans l’affaire de Londres le même mois.