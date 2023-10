Le retour de Beth Mead à Arsenal après sa guérison de sa blessure au LCA n’aurait guère pu se dérouler mieux.

L’attaquant a délivré une passe décisive à sa compatriote anglaise Alessia Russo à la 94e minute, offrant à Arsenal une victoire 2-1 sur Aston Villa et ses trois premiers points de la saison WSL.

Malgré l’impact immédiat de Mead, il n’y avait pas de place pour elle dans l’équipe de 25 joueuses de Sarina Wiegman qui affrontera la Belgique à domicile et à l’extérieur dans la Ligue féminine des nations.

Mais il y a une ancienne Lionne qui pense que Wiegman avait raison de ne pas convoquer le vainqueur du Soulier d’Or de l’Euro 2022.

L’ancien attaquant et milieu de terrain d’Angleterre et de Manchester City, Izzy Christiansen, a fait 31 apparitions pour les Lionnes avant de se retirer du football à la fin de la saison 2022/23.

Elle a passé du temps à jouer pour Everton, Manchester City, Lyon et Birmingham City et compte une FA Cup, un titre WSL et un titre de la Ligue des champions parmi sa collection de trophées.

Et Christiansen, malgré toute son expérience, estime que Wiegman a intérêt à être patient.

S’exprimant lors de la journée de lancement de l’Utilita Kids and Girls Cup à Barnsley, elle a déclaré à talkSPORT : « Beth n’est pas encore prête à être dans la configuration anglaise.

« Sarina Wiegman prend d’excellentes décisions et je pense que c’est une autre excellente décision de sa part.

« Je suis sûr que de nombreux fans veulent revoir Beth Mead sous le maillot de l’Angleterre et cela arrivera – mais probablement pas au moins dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois.

« Elle a besoin de se remettre à jouer, pour Arsenal avant de retrouver le maillot de l’Angleterre. »

Mead n’a pas joué depuis novembre 2022, date à laquelle elle s’est blessée au ligament croisé antérieur lors de la défaite 3-2 d’Arsenal contre Manchester United.

Ses coéquipières Vivianne Miedema et Leah Williamson ont subi la même blessure peu de temps après, ce qui signifie qu’Arsenal s’est retrouvé privé d’un certain nombre de ses joueurs vedettes.

Mais Mead était finalement de retour sur le banc pour le dernier match d’Arsenal contre Aston Villa, entrant en jeu à la 88e minute pour le plus grand plaisir des 35 829 supporters présents à l’Emirates – et elle n’a pas déçu.

Tout le monde n’était pas aussi sûr que laisser Mead hors de la configuration anglaise était la bonne décision.

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a admis que même s’il ne remettrait jamais en question les décisions de l’équipe de Wiegman, le fait de ne pas avoir Mead en service en Angleterre rendait difficile son retour à une pleine forme physique.

Il a commenté : « La réalité pour nous (Arsenal), c’est que lorsqu’il y a une trêve internationale, il se peut qu’il ne nous reste que trois joueurs de champ sur le terrain d’entraînement.

« C’est loin d’être idéal pour une joueuse comme Beth Mead. Pour le moment, elle n’a pas l’expérience des grandes décisions sur le terrain.

« J’aurais espéré qu’elle aurait pu s’entraîner avec l’Angleterre à la place, même si elle n’était pas disponible pour la sélection. Mais c’est la décision de l’Angleterre. »

Mead elle-même avait exprimé son désir de jouer pour l’Angleterre après son retour à Arsenal.

Elle a dit Le gardien: « Je suis prêt à concourir. Que Sarina le pense ou non, c’est une autre histoire. Mais dans ma tête, je suis prêt à concourir.

Même si Mead ne sera pas en action contre la Belgique dans la Ligue des Nations Féminine, les fans auront une chance de plus de la voir en action avant la trêve internationale.

Arsenal se rendra à Bristol City dimanche avec les Gunners dans l’espoir de prendre trois points à leurs hôtes sans victoire.