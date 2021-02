L’ancien attaquant de Manchester United, Yorke, dit que s’agenouiller est devenu un « geste symbolique »

Le vainqueur de Manchester United Treble, Dwight Yorke, a déclaré à ESPN que « prendre le genou » avant les matchs de Premier League était devenu un « geste symbolique » et a déclaré qu’il comprenait la décision de Wilfried Zaha de cesser de participer à l’initiative d’avant-match.

L’attaquant du Crystal Palace, Zaha, a décrit la semaine dernière le fait de se prendre le genou comme « dégradant » et a déclaré que les joueurs « devraient rester debout » plutôt que de continuer à participer à la manifestation, qui a été adoptée par la Premier League en juin dernier pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Les clubs de championnat de l’EFL Brentford, Middlesbrough, Bournemouth et QPR ont tous décidé d’arrêter de prendre le genou, citant le point de vue selon lequel le geste avait perdu son impact, mais tous les clubs de Premier League continuent de prendre un genou, les joueurs étant libres de prendre un individu. positionner.

Une enquête menée auprès des joueurs par l’Association des footballeurs professionnels en décembre a montré un soutien écrasant pour la prise du genou pour continuer.

Mais dans une interview accordée à ESPN, l’ancien attaquant de United et de Trinidad & Tobago Yorke estime que le moment est venu pour de réels progrès dans la lutte contre le racisme plutôt que contre le symbolisme.

« Il [taking the knee] est un geste symbolique, n’est-ce pas? »dit Yorke.

« Il [racism] a été bien documenté dans le passé, avant mon temps et pendant mon temps, mais nous voici, après mon temps, et nous sommes toujours sur le même sujet.

«Il y a eu peu de progrès et nous l’avons abordé à de nombreuses reprises, mais nous n’avons vu aucune preuve tangible de toute action entreprise.

«Pour moi, c’est probablement la partie la plus frustrante, que nous continuions à le reconnaître, mais pas avec aucun type de preuve physique et c’est ce que nous devons voir davantage.

« Je pense qu’il est compréhensible que certaines personnes soient manifestement frustrées. Il ne suffit pas de prendre le genou.

«Les gens ont droit à leurs opinions et à la façon dont ils les voient, mais je peux certainement comprendre Wilfried Zaha pour avoir pris la position de ne pas le faire pour une certaine raison.

«Zaha, à son avis, pense qu’il est temps de passer à l’action et que le genou ne suffit pas.

« Les progrès – oui, il y a eu des progrès, mais nous ne voyons pas assez de mesures prises. Il viendra un moment où les joueurs en auront juste assez de prendre le genou et ils auront besoin de plus. »

La question du racisme dans le football a été mise en lumière ces dernières semaines par des abus en ligne dirigés contre les joueurs de United Marcus Rashford, Anthony Martial et Axel Tuanzebe ces dernières semaines. Les joueurs d’Arsenal Willian et Eddie Nketiah ont également été ciblés sur les réseaux sociaux.

Et Yorke dit qu’il faut faire plus pour montrer qu’un réel changement se produit dans la lutte contre le racisme.

« Nous devons voir les progrès dont on parle ces dernières années », a déclaré Yorke lors d’un discours dans le cadre de #ILOVEUNITED USA, un événement de fans virtuel qui sera diffusé en direct dans le monde entier dimanche.

«On en a parlé dans le passé, au cours des années, pendant de nombreuses années, mais nous n’avons pas vu l’égalité et maintenant, avec les médias sociaux, les gens sont victimes d’abus en ce moment.

« [Rashford and Zaha] ont une plate-forme, avec beaucoup de followers sur leur fil Twitter et la Premier League est une excellente publicité pour le sport mondial en termes de ce qu’ils font.

« Cela ne passe pas inaperçu. À l’époque, vous aviez probablement un ou deux joueurs qui parlaient à quelques médias, mais c’était tout.

« Maintenant, avec tous les médias sociaux disponibles et la plateforme dont disposent les joueurs, ils peuvent s’exprimer de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus de gens peuvent le voir, y compris ceux qui ne font peut-être pas partie de la fraternité du football. »

« Ces joueurs rencontrent des gens dans toutes les régions du monde et diffuser les nouvelles en termes de ce qu’ils font ne peut avoir un effet positif qu’en termes de ce qu’ils font, dans notre jeu et dans la société, bien sûr. »