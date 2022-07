L’ancien attaquant de Manchester United explique au club comment gérer Cristiano Ronaldo

L’ancien attaquant de Manchester United, Teddy Sheringham, a partagé ses réflexions sur la situation actuelle de Cristiano Ronaldo.

Au cours des quelques semaines, il a été clairement indiqué que Cristiano Ronaldo envisageait une sortie de Manchester United.

L’échec des Red Devils à assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière, ainsi que le pataugement de United sur le marché des transferts, auraient conduit Ronaldo à vouloir quitter le club.

L’attaquant n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison alors qu’il était prévu et il n’a pas voyagé avec le reste de l’équipe des Red Devils pour leur tournée actuelle.

Cela laisse Manchester United dans une situation un peu délicate car ils n’ont actuellement qu’un seul attaquant, Anthony Martial, dans leurs livres sans Ronaldo.

Et si CR7 part, United ne semble pas encore être sur le marché pour un remplaçant, ce qui suggère qu’ils pourraient entrer en 2022/23 avec un seul attaquant.

Cependant, Teddy Sheringham a récemment fait part de ses réflexions sur la situation et il est d’avis que United devrait vendre Ronaldo s’il veut partir et ensuite signer deux ou trois joueurs :

“Je l’ai à moitié vu venir”, a déclaré Sheringham à Sportsmail.

“Les gens disent que Ten Hag doit construire son équipe autour de Ronaldo, mais s’il veut y aller, il y va. Cela ouvre un tout nouveau couloir pour United.

“Vous pourriez obtenir deux ou trois joueurs avec ce genre de salaire et c’est beaucoup d’argent qu’ils pourraient dépenser chaque mois.

“La vie continue, il veut aller jouer ailleurs, alors faites entrer des joueurs que vous savez qui seront forts et stables tout au long de la saison.

“Ronaldo aura regardé ce qui s’est passé, il ressentira les vibrations de la façon dont c’était à l’époque de Fergie et de la façon dont le club est dirigé maintenant et il ressentira les vibrations qu’il n’aime pas ce qu’il voit se passer .

“Si vous restez immobile dans le football, vous tombez et peut-être que Ronaldo voit la même chose. D’où vient cette grosse signature ?

“Si je suis Ronaldo maintenant, je dis allez-y alors United, excitez-moi… que faites-vous sur le marché des transferts.

“Ronaldo a peut-être encore un an ou deux ans maximum au plus haut niveau et il mérite de profiter de son football au sommet de son art.”

