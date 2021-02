L’ancien attaquant de Manchester United, Odion Ighalo, a rejoint l’Arabie saoudite Al Shabab du côté de la Super League chinoise Shanghai Shenhua.

Ighalo, qui a passé l’année dernière en prêt à Old Trafford, a été dévoilé par l’équipe basée à Riyad dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.

L’international nigérian devait rentrer à Shanghai à la fin de l’accord de prêt, qui avait été prolongé par United pendant six mois supplémentaires après avoir impressionné lors de son premier passage sous la direction d’Ole Gunnar Solsjkaer.

Cette saison, l’ancien attaquant de Watford était devenu frustré par son manque de temps de jeu cette année limité à une apparition de remplaçant en Premier League.

«C’est tellement difficile de voir ce rêve prendre fin», a-t-il déclaré sur Instagram. « Mais je donne à Dieu la gloire de m’avoir aidé à réaliser ce rêve de toujours de mettre un maillot de Manchester United en tant que joueur et de représenter ce grand club, c’était en effet un honneur que je chérirai à jamais et pour lequel je serai reconnaissant. »

Il est le dernier joueur étranger de haut niveau à quitter la Super League chinoise après le départ de l’attaquant brésilien Hulk de Shanghai SIPG et de l’ancien entraîneur de Liverpool, du Real Madrid et de Newcastle Rafa Benitez de Dalian Pro.

Le joueur de 31 ans rejoint une équipe d’Al Shabab qui compte déjà l’ancien milieu de terrain de Séville et de l’Argentine Ever Banega et dirige la Premier League saoudienne à 16 équipes.