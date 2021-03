L’ancien attaquant de Man United et Liverpool Phil Chisnall décède à 78 ans

L’ancien attaquant de Manchester United et de Liverpool Phil Chisnall, le dernier joueur à avoir été transféré directement entre les amers rivaux anglais, est décédé à l’âge de 78 ans, ont annoncé jeudi les deux équipes.

Mancunian Chisnall est diplômé de l’académie des jeunes de United et a représenté l’équipe senior de United entre 1961 et 1964, marquant 10 buts en 47 matchs, avant de rejoindre Liverpool pour un montant de 25000 £ en avril 1964.

Nous sommes profondément attristés par le décès de Phil Chisnall. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille et aux amis de Phil en cette période triste et difficile. Repose en paix, Phil Chisnall 1942-2021. – Liverpool FC (@LFC) 4 mars 2021

United a publié un hommage sur les réseaux sociaux: « Nous sommes attristés par le décès de notre ancien attaquant, Phil Chisnall.

« Phil était un produit de notre célèbre système de jeunesse et a représenté le club pendant le mandat de Sir Matt Busby. Nos plus sincères condoléances vont à ses proches. »

Une déclaration du club United disait: « Matt Busby, Bill Shankly et Alf Ramsey étaient trois sages qui savaient une chose ou deux sur l’évaluation des footballeurs débutants et ils ont tous convenu qu’au début et au milieu des années 1960, l’attaquant intérieur Phil Chisnall était potentiellement l’un des meilleurs du pays. «

L’ancien entraîneur de Liverpool, Shankly, avait salué l’attaquant à son arrivée au club, disant: « Phil peut faire des choses inhabituelles avec le ballon, il pourrait être quelque chose de spécial. »

Chisnall a fait ses débuts à Liverpool dans le Charity Shield quatre mois après son adhésion et a ouvert son compte lors d’une victoire en Coupe d’Europe au KR Reykjavik.

Cependant, son séjour au club a été de courte durée car il n’a marqué que deux buts en neuf apparitions. Son dernier match était le match aller de la demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1965-66 contre le Celtic.

Chsinall a ensuite rejoint Southend United avant de terminer sa carrière de joueur à Stockport County.