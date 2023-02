L’ancien attaquant de Chelsea Atsu secouru après le tremblement de terre en Turquie

L’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle, Christian Atsu, a été sauvé des décombres d’un bâtiment effondré à la suite du tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie, a annoncé mardi la Fédération ghanéenne de football dans un message sur Twitter.

Jeudi, le club et l’agent d’Atsu ont déclaré que son bien-être et où il se trouvait étaient inconnus.

L’international ghanéen joue pour le club turc Hatayspor. Un porte-parole du club a déclaré lundi aux médias turcs qu’Atsu se trouverait dans un bâtiment détruit par le tremblement de terre de magnitude 7,8 et les répliques qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine.

Le lieu et l’état d’Atsu n’ont pas été confirmés du jour au lendemain jusqu’à ce que la FA du Ghana publie une mise à jour sur son site Twitter officiel mardi en disant: “Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès.”

Atsu, 31 ans, a rejoint Hatayspor, qui est basé dans la ville méridionale d’Antakya, l’année dernière.

Le séisme a frappé tôt lundi et était centré dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie. Elle a été ressentie jusqu’au Caire en Égypte. Plusieurs répliques ont causé plus de destruction.

Plus tard mardi, le club de deuxième division Yeni Malatyaspor a confirmé que le gardien Ahmet Eyup Turkaslan, 28 ans, était décédé suite au tremblement de terre.

Plus de 6 000 bâtiments se sont effondrés rien qu’en Turquie et les sauveteurs se précipitent pour retrouver des survivants par des températures glaciales. Selon des responsables, pas moins de 1 500 bâtiments ont été détruits dans la province de Hatay, juste au sud-ouest de l’épicentre du tremblement de terre et où est basé le club Hatayspor.

Gérald Imray, Associated Press