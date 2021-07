L’ancien attaquant anglais Paul Mariner est décédé à l’âge de 68 ans

Paul Mariner lorsqu’il était entraîneur du Toronto FC en 2012. David Cooper/Toronto Star via Getty Images

L’ancien attaquant d’Arsenal, d’Ipswich Town et d’Angleterre, Paul Mariner, est décédé à l’âge de 68 ans.

Mariner, qui est apparu sur ESPN FC TV pendant plusieurs années, a commencé sa carrière avec Plymouth Argyle avant de déménager à Ipswich, où il a remporté la FA Cup en 1978 et la Coupe UEFA deux ans plus tard. Il a remporté 35 sélections pour l’Angleterre au cours d’une carrière internationale de huit ans et a été nommé dans les équipes du Championnat d’Europe 1980 et de la Coupe du monde 1982.

Mariner a ensuite joué pour Arsenal et Portsmouth avant de terminer sa carrière en Australie avec Wollongong City et aux États-Unis avec Albany Capitals et San Francisco Bay.

Après un bref passage à la tête de Plymouth, il a déménagé au Canada et a passé sept mois en tant qu’entraîneur de la franchise de la Major League Soccer Toronto FC en 2012.

Nous sommes tristes d’apprendre que Paul Mariner, qui a fait 35 apparitions pour le #TroisLions, est décédé à l’âge de 68 ans. Mariner a représenté l’Angleterre entre 1977 et 1985, marquant 13 buts. Nos pensées et nos sympathies vont à sa famille, ses amis et ses anciens clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4 – Angleterre (@Angleterre) 10 juillet 2021

« Nous avons le regret de vous informer que Paul est décédé paisiblement le 9 juillet entouré de sa famille, après une brève bataille contre un cancer du cerveau », lit-on dans un communiqué de la famille de Mariner. « Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues le voir au travers de sa maladie pour leur soutien et les messages qui lui ont été envoyés ; ils comptaient beaucoup pour lui et pour nous.

« Un merci spécial doit être adressé au NHS et aux soins incroyables qu’il a reçus au moment où il en avait le plus besoin et pour cela, nous, en tant que famille, vous serons éternellement redevables.

« Paul a vécu une vie bien remplie et a eu la chance de représenter un groupe de clubs de football fantastiques ainsi que son pays, qui représentaient tous le monde pour lui.

« Tous ceux qui ont connu Paul attesteront de son fantastique sens de l’humour, de sa passion pour la vie et son travail. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont côtoyé et à ses proches. »