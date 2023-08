L’ancien attaquant anglais Daniel Sturridge rejoint Sky Sports pour la nouvelle saison de Premier League

L’ancien international anglais Daniel Sturridge rejoint Sky Sports avant la nouvelle saison de Premier League.

Sturridge, 33 ans, a connu une carrière de joueur réussie avec des passages à Manchester City, Chelsea et Liverpool, remportant la Ligue des champions à deux reprises, un titre de Premier League et deux FA Cups.

Il a marqué 134 fois en 383 apparitions pour le club et le pays.

Maintenant, il rejoindra Gary Neville et Jamie Carragher pour la couverture par le diffuseur de l’élite anglaise.

Sa première apparition aura lieu dimanche pour Brentford contre Tottenham Hotspur et Chelsea contre Liverpool.

Sturridge a déclaré: « La saison de Premier League démarre ce soir et je suis ravi de faire partie de tout cela avec Sky Sports. J’ai hâte d’utiliser mon expérience sur le terrain et d’apporter cette idée aux fans qui regardent à la maison.

« La saison s’annonce passionnante et c’est formidable de faire partie de l’équipe Sky Sports qui vous apporte toute l’action. »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a ajouté: « Daniel a été un attaquant exceptionnel pour trois des plus grands clubs de Premier League et il apportera toute sa fantastique expérience de jeu et son incroyable connaissance du jeu à notre couverture cette saison.

« Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe et nous tous chez Sky Sports attendons avec impatience ce qui s’annonce comme une saison pleine de drames et de divertissements. »

ALLER PLUS LOIN Comment «tout va changer» dans la façon dont nous regardons le football au Royaume-Uni

(Photo: Sky Sports)