L’ancien attaquant à l’acide Ferne McCann, Arthur Collins, épousera sa petite amie modèle en prison à la fin de l’année

L’attaquant à l’acide de FERNE McCann, l’ex Arthur Collins, épousera son nouvel amant en prison à la fin de l’année.

Collins, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison, a fixé un rendez-vous avec sa femme d’affaires “âme sœur” Annie Bull.

L’attaquant à l’acide de Ferne McCann, l’ex Arthur Collins, épousera son nouvel amant en prison à la fin de l’année Crédit : PA : Association de la presse

Collins a posé la question à sa femme d’affaires “âme soeur” Annie Bull le mois dernier

Le couple s’est fiancé le mois dernier lorsque Collins, 29 ans, s’est agenouillé lors d’une visite en prison.

Annie, 33 ans, l’appelle déjà son mari.

Un copain a dit au Sun: “Leur mariage est à la fin de l’année.”

Le couple, qui s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis, se mariera à l’intérieur de la catégorie A du HMP Woodhill à Milton Keynes.

Hier, Annie, basée dans l’Essex, a jailli à son sujet en publiant: “Mari – six heures d’appels téléphoniques tous les jours et jamais un silence.”

Après la proposition de Collins, Annie s’est fait tatouer son nom sous ses seins.

Pals a déclaré au Sun précédemment: “Annie dit qu’elle a trouvé son âme sœur.

“Elle est follement amoureuse de lui.

“Il se concentre sur l’obtention de conseils et la thérapie dont il a besoin – et se comporte généralement bien à l’intérieur – afin qu’il puisse sortir de prison et reconstruire une vie avec elle.”

Collins a été emprisonné en 2017 pour une attaque à l’acide dans un club de l’est de Londres qui a blessé 22 personnes, dont 16 gravement brûlées.

Un jury l’a reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de lésions corporelles graves avec intention et de neuf chefs d’accusation de lésions corporelles réelles.

Au moment de l’attentat, il était en couple avec Ferne, mère de sa fille Sunday.

En 2018, la Cour d’appel a rejeté une tentative de réduction de sa peine de prison.

Lord Justice Simon a déclaré: “Il s’agissait d’infractions exceptionnellement graves et la peine sévère était pleinement justifiée.”