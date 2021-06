L’ancien astronaute de la NASA Bill Nelson pense que nous ne sommes pas seuls dans l’univers après les révélations d’un rapport d’OVNI

Un ANCIEN astronaute de la NASA pense que les humains ne sont pas seuls dans l’univers et qu' »il y a quelque chose là-bas » après avoir lu les conclusions du rapport très attendu du gouvernement américain sur les ovnis.

Le dossier de neuf pages sur les phénomènes aériens non identifiés a confirmé que les objets volants pouvaient constituer une menace pour la sécurité nationale, mais ne pouvait pas non plus exclure la vie extraterrestre.

L’ancien astronaute de la NASA, Bill Nelson, pense que les humains ne sont «pas seuls» après avoir lu le rapport UAP du Pentagone Crédit : Reuters

Les «croyants» du débat sur les ovnis pensent que la vie extraterrestre existe tandis que les sceptiques pensent que des phénomènes aériens non identifiés peuvent avoir été envoyés par des puissances voyous Crédit : Getty – Contributeur

L’ancien astronaute de la NASA, Bill Nelson, pense que les humains « ne sont pas seuls » après avoir lu une version classifiée du rapport.

Il a déclaré lundi à CNN: « J’ai vu le rapport classifié. Il dit essentiellement ce que nous pensions.

« Nous ne connaissons pas la réponse à ce que ces pilotes de la Marine ont vu, ils savent qu’ils ont vu quelque chose, ils l’ont suivi, ils ont verrouillé leur radar dessus, ils l’ont suivi, il se déplacerait soudainement rapidement d’un endroit à un autre. »

L’ancien sénateur de Floride pense qu’une autre vie existe dans la galaxie, rapporte le New York Post.

Nelson, qui est maintenant administrateur de la NASA, a déclaré : « Mon sentiment est qu’il y a clairement quelque chose là-bas. Ce n’est peut-être pas extraterrestre, mais s’il s’agit d’une technologie dont disposent certains de nos adversaires, alors nous ferions mieux de nous inquiéter.

Les sceptiques au sein du débat sur les ovnis pensent que les observations peuvent être expliquées par des drones hypersoniques envoyés par des pays comme la Russie ou la Chine, mais Nelson ne semble pas convaincu.

L’ancien sénateur pense que « quelque chose est là-bas » Crédit : Alamy

Nelson est un ancien astronaute de la NASA Crédit : Getty

Le sujet des PAN a fait son apparition sur l’agenda politique aux États-Unis – des décennies après que le débat semblait clos Crédit : AP

Il a dit : « Nous ne pensons pas (que c’est un adversaire) mais quand il s’agit de l’univers, rappelez-vous que l’univers est si grand, nous avons un programme à la NASA appelé Search for Extraterrestrial Intelligence.

« Mais, jusqu’à présent, nous n’avons aucune communication de réception de quelque chose d’intelligent. »

Les commentaires de Nelson interviennent après la publication du rapport vendredi.

Le rapport a enquêté sur 144 observations de «phénomènes aériens non identifiés», mais les responsables n’ont pu identifier qu’un incident avec une grande confiance – un gros ballon se dégonflant.

Le rapport récemment publié indique que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Le rapport ne pouvait pas exclure que les observations puissent être expliquées par la vie extraterrestre Crédit : AP

L’ancien responsable du MOD, Nick Pope, avait précédemment déclaré au Sun : « Que ce soit la Russie qui envoie des drones dangereusement près des porte-avions ou que ce soit vraiment quelque chose de plus éloigné, c’est un problème de défense et de sécurité nationale et vous ne pouvez pas simplement le rejeter.

Le rapport ne pouvait pas exclure que les observations d’UAP résultaient de visiteurs extraterrestres – malgré la conclusion qu’aucune preuve n’avait été trouvée.

L’enthousiaste Gregory Monaghan, du Minnesota, a qualifié le rapport de « gaspillage chaotique » de l’argent des contribuables.

Il a déclaré au Mirror : « Je n’en attendais pas moins. C’est un gaspillage chaotique de l’argent des contribuables.

Mais, Luis Elizondo, qui a dirigé le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales du Pentagone, a qualifié les découvertes d' »historiques », mais a reconnu qu’il y avait plus qui était caché.

L’ancien chef de l’AATIP, Luis Elizondo, a qualifié le rapport d' »historique » Crédit : Alamy

Elizondo pense que plus de 144 incidents se sont produits, affirmant qu’il existe une « stigmatisation » autour du sujet des PAN Crédit : Getty

Il a déclaré à Fox News: « Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines des eux… de manière remarquable. »

Elizondo a affirmé que la majorité des UAP ne sont pas signalés dans l’armée et a déclaré que le décompte enregistré était faible.

Il a déclaré qu’il y avait une « stigmatisation » entourant le sujet des PAN – donc « on peut supposer qu’il y a en fait bien plus que 144 incidents impliquant la Marine ».

L’ancien pilote de la Marine Kevin Day, qui aurait vu le tristement célèbre Tic-Tac en forme, UAP a demandé des excuses publiques car il a affirmé qu’il avait été « moqué et ridiculisé » par des représentants du gouvernement.

Et, Alex Dietrich, qui a repéré l’orbe « Tic Tac » lors d’une mission d’entraînement au-dessus de l’océan Pacifique en 2004, a déclaré qu’elle voulait « normaliser » le débat sur les ovnis en partageant son expérience.

Elle a déclaré: « Les gens pourraient être préoccupés par leur carrière ou leur église ou quelque chose comme ça.

« Ils ne veulent pas être la personne dingue des ovnis, alors je suppose que j’essaie de le normaliser en en parlant. »