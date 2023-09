L’ancien assistant personnel de la duchesse Sarah Ferguson assassiné : « Je suis choqué et attristé »

Sarah Ferguson a exprimé son choc et son chagrin en pleurant la mort de son ancienne assistante personnelle, Jenean Chapman, assassinée au Texas cette semaine.

La duchesse d’York, 63 ans, a rendu hommage à Chapman dans une publication Instagram qu’elle a partagée jeudi.

« Je suis choqué et attristé d’apprendre que Jenean Chapman, qui travaillait avec moi comme assistante personnelle il y a de nombreuses années, a été assassinée à Dallas à l’âge de 46 ans seulement. Un suspect est en détention », a écrit Ferguson.

Elle a poursuivi : « Jenean était loyale, travailleuse, belle et amusante et mon cœur se brise pour sa famille et ses amis. J’ai eu de ses nouvelles il y a seulement quelques mois et elle semblait si heureuse. Sa famille collecte des fonds pour ramener son corps à New York et payer les frais juridiques et funéraires. »

« Je ferai un don et je soutiendrai la famille de toutes les manières possibles », a conclu Ferguson.

Selon KDFW, filiale de Fox, la police de Dallas a déclaré que Chapman avait été retrouvé mort lundi dans un appartement du centre-ville de Dallas. Mardi, un médecin légiste a déterminé que la cause de son décès était un homicide.

Le média a rapporté que James Patrick, 48 ans, qui avait été identifié comme le principal suspect, avait été arrêté mercredi par la police de l’Université du Texas dans un hôpital et accusé du meurtre de Chapman. Les enquêteurs n’ont pas voulu révéler la raison pour laquelle Patrick a été hospitalisé.

Les sœurs de Chapman, Nicole et Crystal, ont déclaré à KDFW que Chapman et Patrick étaient sortis ensemble pendant six ans avant de se marier en juillet.

Les deux hommes ont admis avoir été « complètement aveuglés » par la nouvelle de la mort de leur sœur et de l’arrestation de Patrick.

« Nous savons juste que l’année dernière, la relation est devenue vraiment difficile », a déclaré Nicole au média.

Elle a poursuivi en expliquant que Chapman avait déménagé il y a cinq mois dans l’État d’origine de Patrick, le Texas. Elle a déclaré que la famille n’était pas présente lorsque Chapman et Patrick se sont mariés en juillet dernier.

« C’est pourquoi j’utilise le mot « aveugle ». parce que nous n’avons pas vu cela venir », a déclaré Crystal. « Nous savions qu’ils se disputaient, et c’est typique dans les relations. C’était un peu toxique, mais nous n’aurions jamais pensé que cela serait poussé à cet extrême où ma sœur finirait par perdre la vie. »

Dans une interview avec le journal NBC5 de Dallas, Crystal et Nicole ont félicité leur défunte sœur et ses réalisations.

« Elle était une force avec laquelle il fallait compter, elle était un modèle. C’était une personne extraordinaire et je l’admire toujours. Je l’admire toujours comme étant ce que je voulais accomplir dans ma carrière en entreprise », Nicole dit.

Ils ont déclaré au média que Chapman avait commencé à travailler pour Ferguson après avoir obtenu un diplôme en télévision, cinéma et production de l’Université de Syracuse.

« Son premier emploi après l’université consistait à travailler avec Sarah Ferguson, duchesse d’York », a expliqué Crystal. « Elle a donc travaillé avec la famille royale en tant qu’assistante personnelle, puis à partir de là, elle a travaillé chez Def Jam, donc elle a travaillé avec la famille Simmons. »

Crystal et Nicole ont déclaré à NBC5 que la carrière de Chapman l’avait emmenée de New York à San Francisco puis à Dallas.

« C’était juste une intellectuelle accomplie », a déclaré Nicole. « C’était une personne gentille et compatissante. Elle avait un cœur en bouillie. »