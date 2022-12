L’ancien assistant ne pouvait pas imaginer que Trump marchait vers le Capitole – “ce n’était pas réaliste pour lui de marcher aussi loin”

L’ancien président américain Donald Trump au Trump National Golf Club Bedminster le 28 juillet 2022. (Jonathan Ferrey/LIV Golf via Getty Images)

Certains membres du personnel de la Maison Blanche ont entendu dire que Trump voulait se rendre au Capitole le 6 janvier et en ont ri.

Judd Deere a déclaré au comité qu’il n’avait pas vu Trump “traverser un terrain de golf sans voiturette de golf”.

Deere, alors attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, a également déclaré avoir tapé une lettre de démission le 6 janvier.

Une poignée d’assistants du président de l’époque, Donald Trump, ont entendu avant le 6 janvier 2021 qu’il envisageait peut-être de marcher avec des partisans sur Pennsylvania Avenue jusqu’au Capitole alors qu’une session conjointe du Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections.

Selon l’ancien attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, ils en ont ri – ce n’était tout simplement pas réaliste pour Trump de marcher aussi loin.

“Je n’ai jamais vu l’homme traverser un terrain de golf sans voiturette. Je ne peux pas l’imaginer marchant sur Pennsylvania Avenue”, a déclaré Deere. a déclaré aux enquêteurs de la commission du 6 janvier lors d’une déposition en mars 2022ajoutant qu’il y avait aussi des “problèmes de sécurité” à propos d’un tel mouvement.

Le comité, qui a publié son rapport complet vendredilibéré transcriptions d’entretiens supplémentaires mardi.

Deere a déclaré au comité que plusieurs jours avant le 6 janvier, il avait “en plaisantant” parlé de la possibilité que Trump se rende au Capitole avec Molly Michael et Nick Luna, deux autres assistants de Trump à la Maison Blanche.

“C’était léger, en plaisantant”, a déclaré Deere. “C’était, ‘Il a dit ça aujourd’hui. Vous ne croirez pas ce qu’il a dit aujourd’hui.'”

Il a également déclaré aux enquêteurs que le trio n’avait pas discuté d’autres détails de la journée au cours de cette conversation car “ce n’était jamais sérieux qu’il aille au Capitole”.

Deere a déclaré qu’il avait également cherché à confirmer le 5 janvier avec Tony Ornato, alors chef de cabinet adjoint à la Maison Blanche, que Trump n’avait pas l’intention de se rendre au Capitole le lendemain.

Et Deere a déclaré qu’il ne pensait toujours pas que c’était le cas même après que Trump ait suggéré lors de son discours sur l’Ellipse le 6 janvier qu’il se joindrait à la foule de ses partisans alors qu’ils marchaient vers le Capitole.

“J’étais sûr à 100% que nous ne faisions pas de mouvement supplémentaire”, a déclaré Deere aux enquêteurs. “Si le sous-chef d’état-major des opérations me dit que nous ne faisons pas de mouvement supplémentaire, nous ne faisons pas de mouvement supplémentaire.”

En juin, Cassidy Hutchinson a révélé lors d’une audience explosive du comité du 6 janvier que Trump voulait non seulement aller au Capitole, mais avait tenté de saisir le volant du SUV où il était assis quand on lui a dit qu’il ne pouvait pas y aller. Le comité a déclaré plus tard dans son rapport final préliminaire qu’il avait confirmé par d’autres sources qu’une “interaction furieuse” avait eu lieu.

Le témoignage de Deere suggère que de nombreux responsables de la Maison Blanche n’étaient pas au courant du plan de Trump.

“J’ai entendu des rumeurs à ce sujet”, a déclaré Deere aux enquêteurs, affirmant qu’il ne se souvenait pas de qui il l’avait entendu. “J’ai entendu dire qu’à sa sortie de scène, ainsi qu’à son retour à la Maison Blanche, il voulait faire le mouvement.”

Deere, qui est maintenant directeur des communications de la gouverneure élue Sarah Huckabee Sanders de l’Arkansas, a également déclaré au comité qu’il avait encouragé Trump à concéder après le vote du collège électoral le 14 décembre et rédigé une lettre de démission dans la nuit du 6 janvier.

“Le 6 janvier a été une journée triste et frustrante, et j’ai été blessé”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’était demandé si “nous, en tant que personnel, l’avions laissé tomber”.

“Peut-être que j’aurais dû pousser plus fort”, a-t-il ajouté.

Deere n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.