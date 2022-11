L’ancien assistant des Chiefs Reid sera condamné pour accident ivre

KANSAS CITY, Mo. (AP) – L’ancien entraîneur adjoint des Chiefs de Kansas City, Britt Reid, sera condamné mardi pour conduite en état d’ébriété, excès de vitesse et collision avec deux voitures en stationnement l’année dernière, laissant une fillette de 5 ans avec une grave lésion cérébrale.

Reid a plaidé coupable en septembre pour conduite en état d’ébriété causant des blessures corporelles graves. L’accusation est passible d’une peine maximale de sept ans de prison, mais les procureurs ont déclaré lors de l’audience de plaidoyer qu’ils avaient accepté de demander une peine maximale de quatre ans de prison.

Le juge de circuit Charles H. McKenzie pourrait également ignorer l’accord de condamnation et donner à Reid 120 jours de prison et cinq ans de probation.

Les procureurs ont déclaré que Reid, le fils de l’entraîneur des chefs Andy Reid, était en état d’ébriété et conduisait à environ 84 mph (135 km/h) dans une zone de 65 mph lorsque son camion Dodge a heurté les voitures sur une rampe d’accès à l’Interstate 435 près du stade Arrowhead le 4 février. 2021.

Une fille à l’intérieur d’une des voitures, Ariel Young, a subi un traumatisme crânien. Au total, six personnes, dont Reid, ont été blessées. L’un des véhicules qu’il a heurtés avait calé à cause d’une batterie déchargée, et le second appartenait à la mère d’Ariel, qui était arrivée pour aider.

Reid avait un taux d’alcoolémie de 0,113% deux heures après l’accident, a indiqué la police. La limite légale est de 0,08 %.

L’avocat de Reid, JR Hobbs, a demandé dans un mémorandum de détermination de la peine que Reid soit mis en probation, notant qu’il s’était excusé publiquement et avait des remords.

La famille d’Ariel s’est opposée à l’accord de plaidoyer et voulait que Reid soit condamné à une peine maximale de sept ans.

Reid a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une blessure à l’aine après l’accident. Les chefs l’ont mis en congé administratif et son travail avec l’équipe a pris fin après l’expiration de son contrat.

Ce n’est pas le premier problème juridique pour Reid, qui a obtenu son diplôme d’un programme de traitement de la toxicomanie en Pennsylvanie en 2009 après une série de démêlés avec les forces de l’ordre. Son père était alors entraîneur des Eagles de Philadelphie.

Les chefs ont conclu un accord confidentiel avec la famille d’Ariel en novembre pour payer son traitement médical en cours et d’autres dépenses.

Margaret Stafford, Associated Press