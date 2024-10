L’ancien assistant de Ye allègue un trafic sexuel et une agression sexuelle dans le cadre d’une poursuite modifiée contre le rappeur

L’ancien assistant de Ye a déposé une plainte modifiée contre le rappeur la semaine dernière, l’accusant de l’avoir droguée et agressée sexuellement, de trafic d’autres personnes, d’avoir utilisé des offres d’emploi pour recruter des partenaires sexuels et de lui avoir confié la tâche de lui livrer du « sexe chéri ».

La poursuite allègue que Ye, qui a légalement changé son nom de Kanye West, a attaqué Lauren Pisciotta dans une chambre d’hôtel, l’a droguée une fois dans un studio d’enregistrement, a utilisé des visas de travail à l’étranger et des séances de photos de produits pour recruter des partenaires sexuels potentiels, a « partagé » des vidéos de rencontres sexuelles et a proposé des partenaires sexuels et d’autres décrits comme ceux qu’il « trafiquait » comme cadeaux aux amis et collègues.

La plainte civile, qui accusait initialement Ye de harcèlement sexuel, a été modifiée et déposée le 8 octobre devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Dans un cas, selon la poursuite modifiée, Ye a envoyé un texto à Pisciotta pour lui demander conseil sur son désir d’avoir des relations sexuelles avec la mère d’un mannequin célèbre qu’il disait connaître intimement.

Le représentant de Ye n’a pas immédiatement répondu aux questions détaillées de NBC News sur les allégations contenues dans les deux procès. En juin, un porte-parole a non seulement nié les allégations contenues dans la version originale du dossier, mais a également allégué que le plaignant avait utilisé la sexualité dans une tentative infructueuse de « contraindre le rappeur à un emploi et à d’autres avantages matériels ».

En fin de compte, a déclaré le porte-parole, la plaignante « s’est livrée au chantage et à l’extorsion » lorsque les avances sexuelles n’ont pas donné les résultats qu’elle souhaitait. Le porte-parole a déclaré à l’époque que Ye prévoyait de déposer une contre-action contre Pisciotta.

Nouvelles allégations

La version modifiée ajoute deux incidents présumés d’agressions sexuelles, dont un dans un hôtel de San Francisco en 2021, lorsque le plaignant et le défendeur étaient dans la ville pour travailler sur un album qui deviendrait « Donda », selon le dossier.

Il allègue que vous avez pris le dessus sur Pisciotta et tenté d’avoir des relations sexuelles malgré ses objections vocales et constantes, qui l’ont finalement persuadé de reculer, selon la poursuite.

L’autre incident présumé s’est produit avant l’emploi à temps plein de la plaignante dans les opérations de Ye, qui a débuté en 2021. Elle conseillait Ye dans le domaine de la musique et a été invitée à une séance en studio à Santa Monica, en Californie, qui, selon la poursuite, incluait la présence de Sean « Diddy » Peignes. Pisciotta déclare dans le procès qu’elle savait qu’elle avait été droguée et qu’elle s’était évanouie lors de la séance. Les représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Pisciotta a allégué que Ye avait eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était inconsciente, affirmant qu’elle s’en était rendu compte des années plus tard après s’en être vanté dans des messages texte disant qu’ils « s’étaient en quelque sorte connectés une petite fois », selon le dossier.

Il allègue que Ye « a utilisé son extrême richesse, son influence et son pouvoir pour poursuivre, entre autres choses, le sexe, sa gratification sexuelle insatiable, ses désirs et ses fantasmes et l’exploitation sexuelle de ses victimes, y compris, mais sans s’y limiter, la tentative d’exploitation sexuelle et le trafic du plaignant. , l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel constant et les exigences du plaignant.

NBC News a contacté Pisciotta pour de plus amples commentaires.

La poursuite indique que Ye aurait fait campagne pour d’autres partenaires sexuels en leur faisant miroiter la possibilité d’un emploi et en organisant leur voyage avec lui. Dans sa base d’opérations à Los Angeles, selon la poursuite, certains invités et employés « savaient communément » que Ye avait ordonné la construction d’une chambre de fortune dans ses bureaux, selon la poursuite.

De plus, dit-il, Ye a utilisé les toilettes et les vestiaires de l’entreprise pour avoir des relations sexuelles avec des participants à des événements sociaux et des femmes que le procès prétend avoir « payées et trafiquées ».

La première version du procès de Pisciotta qualifiait le rappeur de menace de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alléguant qu’il utilisait ses entreprises et la perspective d’un emploi potentiel comme leurre coercitif.

Il alléguait que Ye avait envoyé au plaignant des messages texte à caractère sexuel, chargé Pisciotta de lui livrer du miel d’amélioration sexuelle, partagé des histoires de rencontres sexuelles, lui avoir envoyé des photos de femmes nues, lui avoir envoyé par SMS une vidéo d’un modèle lui faisant du sexe oral, lui avoir demandé des câlins après. elle a refusé à plusieurs reprises, a insinué à ses contacts d’affaires qu’il avait eu des relations sexuelles avec la plaignante, a répété son désir sexuel non partagé pour elle et s’est masturbée devant elle à plusieurs reprises.

La version originale ainsi que le dossier modifié allèguent un licenciement abusif, une rupture de contrat, du harcèlement sexuel et un environnement de travail hostile, des représailles illégales et une détresse émotionnelle. La plainte modifiée mettait également l’accent sur des allégations de séquestration, d’agressions sexuelles et de détresse émotionnelle.

Parmi les réparations demandées figurent une indemnisation, susceptible d’inclure des millions de dollars que Pisciotta a déclaré dans le dossier que Ye lui avait promis pour son dévouement continu à ses efforts, des dommages-intérêts punitifs, des honoraires d’avocat et toute autre réparation approuvée par le tribunal.