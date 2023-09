L’ancien assistant de United, Mike Phelan, commente Ten Hag et Ronaldo

Mike Phelan a passé des décennies comme assistant à Manchester United. À l’origine, Phelan faisait partie du régime dominant de Sir Alex Ferguson à Old Trafford. Cependant, Ole Gunnar Solskjær a ramené Phelan. Il a servi comme assistant de Solskjær et de Ralf Rangnick, qui a succédé au Norvégien.

Phelan ne fait pas partie du staff d’Erik ten Hag dans l’édition actuelle de Manchester United. Cependant, peu de gens ont la perspicacité de Phelan, qui a vu le club se hisser au sommet du monde. Ensuite, il faisait partie du staff qui a vu United lutter puissamment ces dernières saisons.

L’ancien assistant s’est assis avec Sports aériens pour discuter du paysage changeant à Manchester United. Il a offert son point de vue sur plusieurs sujets. Par exemple, Phelan a commenté sa collaboration avec Solskjær et Rangnick. Il a également évoqué Harry Maguire, qui continue d’être un sujet de discussion majeur à Old Trafford.

Pourtant, deux des sujets qui ressortent le plus concernent Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag. La saison dernière, Ten Hag a évincé Ronaldo de Manchester United. La sensation portugaise a déménagé en Arabie Saoudite, où il a lancé une tendance de talents de classe mondiale acceptant des sommes importantes pour jouer au Moyen-Orient.

Mike Phelan dit que la mentalité de United a changé sous SAF, Ronaldo et Ten Hag

Ronaldo a fourni une grande personnalité. Tel est le caractère de la star. Cependant, comme le disait Phelan, ses normes étaient remarquablement élevées.

« La première fois, le plus difficile, c’est que Cristiano est venu à Manchester United en sachant dans son esprit qu’il allait être le meilleur du monde », a déclaré Phelan. « Il avait un ballon sous la main et l’équipe en avait un autre. »

« Son éthique de travail et son entraînement étaient fantastiques et cela a déteint sur les joueurs. Ils savaient qu’il y avait quelqu’un de spécial là-bas. Dans cet environnement, avec des normes si élevées, les joueurs savaient que ce type pouvait les emmener là où ils devaient aller et y retourner. Il l’a fait avec brio.

Cependant, lorsque Ronaldo est revenu sous Solskjær, les standards du club avaient baissé. David Moyes, Louis van Gaal et José Mourinho ont changé l’ambiance du club.

« La deuxième fois, il est arrivé beaucoup plus âgé, beaucoup plus opiniâtre et volontaire », a ajouté Phelan. « Il avait toujours des normes extrêmement élevées et c’était formidable de travailler avec lui. Mais je dirais probablement un état d’esprit plus dur. Je me souviens de certains moments où il a poussé et poussé fort, et il n’a pas eu beaucoup de réaction ou de réponse. Et il y avait de la frustration.

Erik ten Hag s’efforce de rétablir les normes

Dans la décennie qui a suivi le départ de Ferguson, United avait besoin d’une nouvelle identité. Erik ten Hag y travaille actuellement. Selon Phelan, il essaie à nouveau d’élever les normes.

« Lui et son équipe d’entraîneurs ont fait la différence par rapport à ce qui restait. Ils changent beaucoup de choses et les changent rapidement. Il y a une nette différence dans les normes, cela se voit.

« Il y a eu un grand succès, ou un succès relativement important en un an et je suis sûr qu’il veut continuer. Il y a eu des hauts et des bas en début de saison mais ça arrive. Je pense qu’ils peuvent progresser et faire de plus grands progrès.

Le manager est sous pression constante chez United. Les baisses de forme suscitent la colère constante des fans qui exigent le succès.

« C’est Manchester United – vous perdez un match, vous pouvez appeler ça un incident. Vous en perdez deux ou trois d’affilée ? C’est probablement une crise. Pour l’avoir vécu, je comprends ce qu’il vit. Il y a une histoire sur Manchester United chaque jour, sur tous les supports différents maintenant pour trouver une histoire. Il y a beaucoup de travail à faire mais il essaie, il trouve des moyens de trouver ses marques. Mais ils ont besoin de résultats.

PHOTO : IMAGO/PA Images