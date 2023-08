L’ancien assistant de Trump Meadows demande au juge de le protéger de l’arrestation dans l’affaire GA

L’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a demandé mardi à un juge fédéral d’immédiatement se déplacer l’affaire d’ingérence criminelle dans les élections en Géorgie a été renvoyée devant un tribunal d’État afin de le protéger contre l’arrestation, ont montré des documents judiciaires.

Comme alternative, le tribunal fédéral pourrait simplement émettre une ordonnance interdisant au procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, d’arrêter Meadows cette semaine, a proposé son avocat dans le dossier de 19 pages.

Willis a déjà rejeté la demande de prolongation de Meadows, indique le dossier.

Meadows et 18 autres co-accusés dans l’affaire Willis, dont Trump, font face à une date limite vendredi pour se rendre en prison.

Au moins deux accusés l’ont déjà fait: l’avocat pro-Trump John Eastman et le garant sous caution de Géorgie Scott Hall ont été arrêtés et libérés plus tôt lundi.

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il se rendrait jeudi.

Meadows cherche à déplacer l’affaire au niveau de l’État devant un tribunal fédéral. Un juge fédéral du tribunal de district américain d’Atlanta a prévu une audience lundi matin à la demande de Meadows.

Mais l’avocat de Meadows, John Moran, a fait valoir dans le dernier dossier du tribunal que sa tentative de déplacer l’affaire serait compromise s’il était arrêté avant l’audience.

« En l’absence de l’intervention de cette Cour, M. Meadows se verra refuser la protection contre l’arrestation que la loi fédérale offre aux anciens fonctionnaires fédéraux, et l’examen rapide mais ordonné de la révocation par cette Cour sera frustré », a écrit Moran.

L’avocat a écrit que Willis avait déjà « rejeté d’emblée » la demande de reporter son délai d’arrestation jusqu’à un jour après l’audience du tribunal fédéral.

Le dossier comprenait un e-mail de Willis, qui lundi matin a écrit : « Je n’accorde aucune prolongation. J’ai donné 2 semaines aux gens pour qu’ils se rendent au tribunal. Votre client n’est pas différent de tout autre accusé dans cette juridiction. »

Mais Moran a fait valoir que Meadows « serait irrémédiablement blessé si la procédure pénale de l’État n’était pas arrêtée ».

« Il serait soumis à une arrestation, aux restrictions pénales préalables au procès de l’État et, en fin de compte, à des risques de sanction pénale », a écrit l’avocat de la défense.

La demande est intervenue deux jours après que Meadows a demandé au tribunal fédéral de rejeter les accusations découlant de l’enquête de Willis sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler sa perte face au président Joe Biden lors des élections de 2020 en Géorgie.

Meadows est accusé dans l’acte d’accusation d’un chef de racket et d’un chef de sollicitation de violation de serment par un officier public. Ce dernier décompte est lié à la participation de Meadows à un appel téléphonique du 2 janvier 2021 au cours duquel Trump a exhorté le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger à « trouver » suffisamment de votes pour annuler la victoire de Biden dans l’État.