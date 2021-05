L’ancien assistant de Marilyn Manson le poursuit pour agression sexuelle, batterie

L’ancienne assistante de Marilyn Manson a accusé le musicien assiégé d’agression sexuelle, de coups et de harcèlement dans un nouveau procès intenté mardi.

Dans le procès, obtenu par USA TODAY, Ashley Walters affirme que Manson (de son vrai nom Brian Warner) a utilisé «sa position de pouvoir, de célébrité et de relations pour l’exploiter et la victimiser pendant son emploi» d’août 2010 à octobre 2011.

Un membre de l’équipe juridique de Manson a nié avec véhémence toute accusation d’agression lorsqu’il a été contacté par USA TODAY mardi.

Walters est la dernière femme à présenter des allégations d’abus contre Manson. En avril, la star de « Game of Thrones », Esmé Bianco, a intenté une action en justice accusant Warner d’agression sexuelle, d’agression sexuelle et de trafic d’êtres humains. En février, la star de « Westworld » Evan Rachel Woods a allégué que Warner « l’avait horriblement maltraitée » pendant des années. «

Marilyn Manson qualifie les allégations d’Evan Rachel Wood de « distorsions horribles de la réalité »

Suite:Marilyn Manson nieLes allégations d’agression sexuelle de la star de Game of Thrones, Esmé Bianco

Walters allègue que Warner l’a traitée « comme sa propriété » et à plusieurs reprises « a offert Walters à ses amis et associés influents de l’industrie, » donnant à ses amis la permission de tâtonner, de l’embrasser et de « l’avoir ».

Aux Spike TV Scream Awards en septembre 2010,Walters allègue que Warner l’a poussée«sur les genoux d’un acteur», qui «a continué à embrasser Walters et à la garder sur ses genoux», selon le costume. Un mois plus tard, Warner lui a offert à un réalisateur, qui « a tâtonné » Walters, « l’a coincée et a poussé sa main dans sa jupe tout en couvrant sa bouche pour que son rendez-vous ne puisse pas entendre. »

Warner « a régulièrement encouragé, promu et s’attendait à ce que Walters » plaise « à ses amis de la manière qu’ils voulaient », lit-on dans le procès.

Walters dit qu’elle a rencontré Warner pour la première fois en mai 2010 à son domicile d’Hollywood pour discuter de « collaborations créatives potentielles » après qu’il eut contacté les médias sociaux pour faire l’éloge de son œuvre, selon le procès. Elle affirme que Warner a demandé à prendre des photos «provocantes».

«Après que (Warner) ait fini de prendre des photos de Walters, il l’a poussée sur son lit et lui a épinglé les bras», lit-on dans le procès. «Walters détourna la tête alors que (Warner) essayait de l’embrasser sur les lèvres.… (Il) se déplaça ensuite derrière Walters et mordit son oreille tout en saisissant sa main et en la plaçant dans ses sous-vêtements. Walters s’éloigna de nouveau.

Warner a demandé à Walters d’être son assistant personnel plusieurs mois plus tard en août 2010, indique le procès, et elle a accepté «l’incroyable opportunité de s’impliquer dans le domaine du divertissement créatif, malgré les« drapeaux rouges ». «

Le procès prétend que Walters a été soumise à des conditions «particulières et désorientantes» pendant son emploi. Warner aurait gardé sa maison sous 65 degrés et dans l’obscurité totale à tout moment, obligeant Walters à porter une «lampe frontale à LED» pour voir.

« Si la température montait au-dessus de 65 degrés, (Warner) exploserait de colère et de crises de hurlements au point de casser des meubles et des articles ménagers », lit-on dans le costume. Le chanteur « a intentionnellement créé une atmosphère isolante et a commencé à refuser de permettre à Walters de rendre visite à sa famille pendant la plupart des vacances ou de prendre un congé ».

Walters affirme que Warner «s’est engagé dans un comportement menaçant», affirmant qu’il a régulièrement volé dans des «accès de rage induits par la drogue» et «lui a jeté des plats».

«À plusieurs reprises, il a forcé (Walters) à rester debout pendant 48 heures d’affilée», affirme la poursuite, alléguant qu’elle devait rester debout pendant 12 heures sur une chaise sans bouger tout en prenant des photos de lui. « (Warner) lui a donné de la cocaïne pour la forcer à rester éveillée. »

Allégations d’abus de Marilyn Manson sous enquête par le département du shérif de Los Angeles

Selon le procès, Walters a été témoin d’abus infligés aux petites amies de Warner, affirmant que «à plus d’une occasion, Walters a glissé de la nourriture et des boissons dans la salle de bain des invités pour les petites amies de l’époque Evan Rachel Wood et Esme Bianco, qui avaient peur de quitter la pièce. «

Warner a renvoyé Walters en 2011 après l’avoir accusée de «tenter de saboter sa carrière», selon le procès. Après son licenciement, le procès allègue que Warner a continué à « la menacer, l’a accusée d’avoir volé des œuvres d’art chez lui et d’avoir piraté son compte Facebook ».

Walters dit qu’elle a décidé de présenter ses allégations après avoir été contactée par un groupe d’individus qui ont été victimes de Warner, notamment Blanco, Wood et Ashley Morgan Smithline. (Smithline a accusé la bascule de l’avoir violée, mordue et fouettée au cours de leur relation il y a plus de dix ans.)

«C’est au cours de ces réunions que (Walters) a réalisé l’étendue de ses expériences et que ce qu’elle a souffert pendant son emploi était non seulement traumatisant, mais illégal», lit-on dans la poursuite.

Warner a nié toutes les allégations contre lui, mais il a fait face à des retombées. Il a été abandonné par son label d’enregistrement Loma Vista Recordings et Creative Artists Agency, selon Variety. En février, le département du shérif du comté de Los Angelesa déclaré qu’il enquêtait sur les allégations d’abus portées contre le rockeur.

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).

Contribuant: Rasha Ali, Jenna Ryu

Marilyn Manson accusé de violence physique, viol par l’ex Ashley Morgan Smithline