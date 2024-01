L’ancien assistant de Manchin qui a façonné la loi emblématique de Biden sur les dépenses énergétiques décroche un rôle politique dans une entreprise influente

Un ancien haut fonctionnaire du sénateur Joe Manchin (D-WV) qui a contribué à l’élaboration de dispositions énergétiques dans le cadre du président Joe Biden. estimé La loi sur la réduction de l’inflation, d’une valeur de 1,2 billion de dollars, joue désormais un rôle de politique énergétique au sein d’une importante société de lobbying, selon les archives.

Grâce à ses six chiffres salaire en tant que membre du comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles dirigé par Manchin, Peter Stahley a conseillé le législateur sur « la politique minière, les minéraux critiques et les chaînes d’approvisionnement, et l’autorisation de la réforme », entre autres politiques énergétiques, et était « responsable des principales dispositions de la loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur les investissements dans les infrastructures et l’emploi », selon LinkedIn de Stahley compte. Maintenant, Stahley a a tiré profit de son expérience clé au Congrès, en obtenant le poste de vice-président senior chez Cassidy & Associates, où il travaillera sur diverses questions liées à l’énergie, la société basée à Washington, DC dit sur son site Internet.

La transition opportune de Stahley du haut conseiller de Manchin au vice-président principal de Cassidy & Associates souligne à quel point la « porte tournante » dans la capitale nationale peut s’avérer financièrement fructueuse tout en posant également des conflits d’intérêts potentiels, selon Craig Holman, un éthique expert et lobbyiste pour le groupe de réflexion de gauche Public Citizen. Il est interdit aux anciens membres du Sénat de contacter leurs anciens collègues dans le but d’influencer les actions officielles pendant un an à compter de leur départ, au cours de ce que l’on appelle une « période de réflexion », selon 2012. conseils déposé auprès du Comité sénatorial d’éthique.

Pourtant, la règle est difficile à appliquer en raison de l’accès informel que des groupes extérieurs obtiennent aux bureaux du Congrès, en particulier parce que les divulgations de lobbying déposées auprès du Sénat sont rudimentaires, a déclaré Holman, ajoutant qu’il y a eu « des violations généralisées ».

Le sénateur Joe Manchin (D-WV). (Photo AP/Charles Krupa)

La loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi de Biden ont été un aubaine à des groupes de gauche alignés sur les priorités politiques démocrates liées à l’énergie et au climat.

Cassidy & Associates, qui Politique signalé gagné au moins 23 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2023, compte parmi ses clients le cabinet d’avocats Perkins Coie en relation avec Mountain Valley Pipeline, LLC., une initiative qui a été approuvée en 2022 grâce à une disposition dirigée par Manchin dans le cadre d’un accord avec la majorité du Sénat. Le chef Chuck Schumer (Démocrate-NY) et la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi (Démocrate-CA), selon à plusieurs rapports. Equitrans Midstream, une société de gazoduc partenaire de l’initiative, a retenu Cassidy & Associates pour son aide en matière de lobbying en 2023, selon des documents.

Les employés des comités d’action politique liés à NextEra Energy, une société également partenaire du Mountain Valley Pipeline, ont fait don de 302 600 $ à Schumer et de 60 350 $ à Manchin lors du cycle électoral de 2022, selon le rapport. New York Times signalé.

Pendant ce temps, Stahley n’est pas le seul ancien assistant de Manchin à faire l’objet d’un examen minutieux récemment alors qu’il se dirigeait vers le secteur privé.

Sam Runyon, qui était porte-parole de Manchin, est partie pour Exxon Mobil début 2024, Actualités E&E signalé. L’ancien chef de cabinet de Manchin, Lance West à tête en février de l’année dernière, pour être vice-président des relations avec le gouvernement fédéral à l’American Petroleum Institute, et Jonathan Kott, un ancien assistant de Manchin, est allé travailler en 2021 chez Capitol Counsel, un cabinet qui a représentée Exxon, le Perspective américaine signalé.

À la fin de l’année dernière, Manchin annoncé il ne cherchera pas à être réélu en 2024, mettant ainsi en place ce qui sera certainement une course compétitive dans l’État des Montagnes. Le vétéran du Corps des Marines, Zach Shrewsbury, se présente du côté démocrate pour occuper le siège, et le gouverneur Jim Justice (R-WV) et le représentant Alex Mooney (R-WV) se présentent du côté du GOP.

Stahley, porte-parole de Manchin et Cassidy & Associates n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.