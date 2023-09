L’ancien assistant de Boris Johnson, Dominic Cummings, prépare un nouveau parti pour mettre fin au « spectacle d’horreur pourri des conservateurs »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien chef de cabinet de Boris Johnson prépare la création d’un parti politique en démarrage pour affronter les conservateurs lors des prochaines élections.

Dominic Cummings a déclaré qu’il était « temps de créer une startup » pour « remplacer les conservateurs pourris et gagner en 2028 ».

M. Cummings, qui était le plus haut conseiller de M. Johnson, a déclaré que Rishi Sunak est le député le plus travailleur avec le QI le plus élevé, mais qu’il n’a « aucune emprise du pouvoir, aucun plan de gouvernement, aucun message et aucune stratégie politique qui vaille la peine d’être crachée ».

« L’ancien système ne s’améliore pas depuis Sunak en tant que Premier ministre, alors qu’est-ce que cela dit sur le système », a-t-il écrit dans un article de blog.

Et il a déclaré que les conservateurs « ne s’amélioreront pas après les élections et ne comprendront pas pourquoi ils ont si mal échoué, pourquoi la majorité de 80 sièges obtenue par Vote Leave a été gaspillée ».

L’ancien conseiller, contraint de quitter Downing Street en novembre 2020, s’est fait connaître lorsqu’il s’est rendu en voiture dans la ville historique de Barnard Castle pendant le verrouillage en avril, un voyage qui, selon lui, était destiné à tester sa vue avant de faire le long trajet pour rentrer chez lui à Londres.

Écrivant pour les abonnés de son blog, M. Cummings a déclaré qu’il recevait déjà des messages de députés et de donateurs lui demandant comment reconstruire le parti.

Mais il leur dit « non, enfouissez le vieux parti conservateur dans la terre » et préfère les messages appelant à « la startup party », a-t-il déclaré.

« C’est le moment de commencer à construire le remplacement afin qu’à partir de 22 heures le soir des élections d’octobre-décembre 2024, l’ancien parti soit enterré et qu’un nouveau groupe de personnes avec de nouvelles idées commencent à parler au pays et puissent prendre le relais en 2028 et donner aux électeurs le genre de gouvernement qu’ils veulent et méritent », a déclaré M. Cummings.

Son programme est similaire à celui qu’il souhaitait poursuivre à Downing Street avec M. Johnson, en étant « plus dur » à l’égard de la criminalité, de la sécurité et de l’immigration et en se retirant de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cela permettrait également de geler ou de réduire les impôts des travailleurs, de réduire la taille de l’État et de supprimer les niches fiscales dont bénéficient les riches.

M. Cummings a également déclaré qu’il lierait la rémunération des députés au revenu moyen, ce qui signifie que si les salaires baissaient, ils gagneraient moins.

L’objectif est de gagner en 2028, de gouverner pendant deux mandats, puis de s’autodétruire en tant qu’entité juridique. Le projet est donc crédible et fondamentalement différent d’un parti normal », a-t-il écrit.

L’ancien assistant discute du plan avec « certaines personnes » et y réfléchit, a-t-il déclaré. Et un allié a déclaré : « si quelqu’un peut le faire, il le peut ».

Mais un critique conservateur a rejeté le plan, disant Les temps c’était « encore des divagations folles d’un égocentrique narcissique qui, heureusement, devient de moins en moins pertinent ».