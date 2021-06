L’ancien assistant de Boris Johnson dit que Matt Hancock devrait démissionner pour « avoir sapé ses propres règles Covid »

Un ancien collaborateur de Boris Johnson a suggéré que Matt Hancock devrait démissionner pour avoir sapé ses propres règles de Covid, alors que le secrétaire à la Santé fait face à une intensification des appels des partis d’opposition à se retirer du gouvernement.

Tim Montgomerie, qui a travaillé au n ° 10 pendant les premiers mois du mandat de M. Johnson, a suggéré qu’il n’était « pas bon du tout » que le ministre du cabinet reste en fonction « alors que d’autres personnes sont tombées sur leurs épées très rapidement et très honorablement ».

Tout en défendant le précédent record de M. Hancock au ministère de la Santé, le fondateur de la Maison conservatrice Le site Web a déclaré : « Quand vous enfreignez vos propres règles, vous devez montrer au public que vous comprenez la transgression que vous avez commise et vous démissionnez ».

Cela survient après que M. Johnson a tenté de sauver le secrétaire à la Santé – déclarant l’affaire « close » – mais les questions continuent de s’élever sur la conduite de M. Hancock au pouvoir, après avoir été surpris en train de s’embrasser dans son bureau départemental avec un ami de longue date qu’il avait mis sur le gouvernement paie.

Une source du cabinet a également déclaré au Le télégraphe du jour que tandis que le n ° 10 se tenait aux côtés de M. Hancock après ses excuses vendredi matin, « cela pourrait s’effondrer assez rapidement ». Un sondage instantané pour Savanta ComRes a révélé qu’une nette majorité (58 %) pensait que le secrétaire à la Santé devrait démissionner.

M. Hancock – une figure clé du gouvernement pendant la pandémie dont le nom apparaît sur la réglementation Covid qui régit la vie des gens depuis mars 2020 – a reconnu que son étreinte avec Gina Coladangelo avait enfreint les règles de distanciation sociale et a déclaré qu’il était « très désolé ».

Une vidéo de l’étreinte de M. Hancock avec Mme Coladangelo – directrice non exécutive du ministère de la Santé depuis septembre 2020 – a été publiée vendredi soir par Le soleil journal, incitant les travaillistes à juger sa position « désespérément intenable ».

Parlant sur BBC Radio 4 aujourd’hui programme, M. Montgomerie a suggéré que M. Hancock pourrait rester à son poste « un peu plus longtemps » en raison du soutien public offert par Downing Street d’ici vendredi, alors que le porte-parole officiel du Premier ministre a bloqué les questions des journalistes sur l’affaire.

« S’il devrait avoir ce soutien est une toute autre question », a-t-il déclaré. « Tant de gens ont fait des sacrifices pendant cette période de Covid et Matt Hancock a été l’une des personnes de principe qui ont demandé au pays de faire ces sacrifices – il a aidé à établir les règles.

«Il a été un bon secrétaire d’État à mon avis, il a travaillé incroyablement dur pour combattre Covid, mais lorsque vous sapez vos propres règles, vous devez montrer au public que vous comprenez la transgression que vous avez commise et que vous démissionnez.

«Vous pourriez revenir dans 12 à 18 mois, mais si le public ne voit pas un acte de contrition, un sentiment que lorsque les règles sont enfreintes, il y a des conséquences, alors la confiance dans le gouvernement, les règles de Covid et le Parti conservateur est diminuée . «

Interrogé pour savoir si ses excuses étaient suffisantes, il a répondu : « Je ne pense pas. Je pense que dans certaines des interviews qui ont été jouées au cours des dernières 24 heures avec Matt Hancock, il ne pensait pas que c’était assez bon pour Neil Ferguson, le conseiller scientifique lorsqu’il était impliqué dans une controverse publique similaire.

« Pour que le secrétaire d’État à la santé continue d’exercer ses fonctions alors que d’autres personnes sont tombées sur leurs épées très rapidement et très honorablement, je pense que ce n’est pas bon du tout. »

Dave Penman, le secrétaire général du syndicat de la FDA qui représente les hauts fonctionnaires, a également suggéré qu’il y avait un problème important autour du « conflit d’intérêts » au sujet de sa relation étroite avec Mme Coladangelo.

« Il l’a nommée en tant que conseillère, il a ensuite participé à sa nomination en tant que directeur non exécutif rémunéré du département et nous ne savons pas s’ils étaient en relation à ce moment-là », a-t-il déclaré.

« Il est vraiment essentiel que le public puisse faire confiance au gouvernement et aux personnes qui sont nommées et payées par les contribuables pour qu’elles soient nommées au mérite et non en raison de leurs relations étroites avec les ministres.

Il a ajouté: «Je pense qu’il y a des problèmes importants à la fois pour Gina Coladangelo dans son rôle de directrice non exécutive et pour le secrétaire d’État et s’ils ont enfreint les codes respectifs. Il dit qu’aucun conflit ne devrait survenir, ou ne devrait raisonnablement être perçu comme tel, je ne pense pas que quiconque puisse dire que c’est le cas ici.

Défendant le ministre du cabinet assiégé, cependant, Robert Jenrick, le secrétaire aux communautés, a déclaré à la BBC qu’il était « juste » que M. Hancock présente des excuses, mais a ajouté: « Il y a une tâche à faire. Matt est au travail et je pense que nous devrions lui permettre de continuer son travail. »

« Les règles ont été dures », a-t-il ajouté. « C’est le devoir de tout le monde de suivre les règles, mais je n’ai pas non plus été quelqu’un qui a critiqué et condamné les gens quand ils ont fait des erreurs. »