L’ancien assistant de Boris Johnson deviendra le plus jeune pair du Royaume-Uni la semaine prochaine

Une ancienne assistante de Boris Johnson deviendra la plus jeune pair du Royaume-Uni lorsqu’elle prendra son siège à la Chambre des Lords la semaine prochaine.

Charlotte Owen deviendra la baronne Owen d’Alderley Edge, un village aisé du Cheshire, lorsqu’elle commencera le travail à vie.

Sa nomination à la chambre haute était l’une des nombreuses sur la liste controversée des honneurs de démission de l’ex-Premier ministre.

Mme Owen et l’ancien porte-parole et partenaire de tennis de M. Johnson, Ross Kempsell, devraient devenir l’un des plus jeunes pairs du Royaume-Uni.

Mme Owen, 30 ans, qui a également été brièvement conseillère spéciale, entrera aux Lords le 24 juillet.

Elle rejoindra juste une semaine après l’ancien candidat à la mairie de Londres Shaun Bailey, qui a participé à une fête de Noël anti-confinement en décembre 2020 au siège du parti conservateur.

Il fait face à des appels pour renoncer à sa pairie après que la police a annoncé qu’elle enquêtait sur la fête « jingle and mingle ».

Mme Owen a fait l’objet d’un examen minutieux depuis l’annonce de son élévation.

Elle est la seule femme à avoir été nommée pair dans le cadre des honneurs de démission de M. Johnson, six ans seulement après avoir commencé à travailler en politique.

M. Bailey a été officiellement présenté dans la deuxième chambre sous le nom de Lord Bailey of Paddington plus tôt cette semaine.

Scotland Yard a rouvert son enquête sur la fête de Noël 2020 après qu’une vidéo de l’événement a été publiée par le Daily Mirror le mois dernier.

Les membres de la Chambre des lords peuvent réclamer 342 £ par jour d’indemnité de présence ainsi que des frais de déplacement.