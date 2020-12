Sir Jackie Stewart a révélé comment il avait aidé Steven Spielberg à obtenir la permission de filmer un film d’Indiana Jones dans un lieu célèbre.

Le triple champion du monde de Formule 1 a déclaré avoir mis le réalisateur en contact avec le roi de Jordanie – qui l’a aidé à filmer à Petra.

Spielberg voulait désespérément obtenir la permission de tourner la finale du hit de 1989 Indiana Jones And The Last Crusade sur le célèbre site archéologique, mais on lui avait refusé la permission.

Sir Jackie, 81 ans, a révélé l’anecdote à la princesse Anne lors d’un appel vidéo pour sensibiliser le public à son association caritative Race Against Dementia.

Steven Spielberg a rencontré le roi de Jordanie et a obtenu l’autorisation dont il avait besoin



Il a déclaré que Spielberg et les stars du film, Harrison Ford et Sir Sean Connery, participaient à un événement caritatif de tir au pigeon d’argile qu’il a organisé à Gleneagles.

Sir Jackie a déclaré que Spielberg avait l’air distrait pendant qu’ils discutaient: « Il commence à regarder par-dessus mon épaule et je me dis: ‘Qu’ai-je fait pour mériter cela?

«Et tout à coup, il dit ‘excusez-moi, mais ça ressemble au roi Hussein de Jordanie là-bas’, et j’ai dit ‘oui, c’est qui c’est’.

Spielberg a expliqué son dilemme, Sir Jackie jouant l’entremetteur pour résoudre le problème.

Sir Jackie parlait à la princesse Anne dans un appel pour promouvoir son organisme de bienfaisance sur la démence



Il a dit à la princesse Anne: « J’ai dit ‘peut-être que vous devriez parler à sa majesté’, alors je les ai réunis – bingo – il a obtenu sa permission et c’était un chappie très heureux. »

Le Trésor, l’un des sites les plus célèbres de Petra, a fini par représenter le temple abritant le Saint Graal dans des scènes célèbres du film.

Anne et Sir Jackie sont des amis proches depuis de nombreuses années et sa femme Lady Helen, 77 ans, est la marraine de Zara Tindall, la fille de la princesse.

C’est le diagnostic de démence de Lady Helen il y a six ans qui a conduit son mari à lancer son association caritative.

Il vise à utiliser les technologies, l’innovation et l’éthos de résolution de problèmes de la Formule 1 pour rechercher la maladie.

Il a déjà collecté des millions pour financer un réseau de chercheurs qui intègrent les progrès de McLaren F1, Red Bull Racing et Dyson dans leurs travaux visant à une meilleure compréhension de la maladie.

Sir Jackie Stewart et sa femme Lady Helen en 2016



La conversation de la princesse Anne avec Sir Jackie faisait partie de Memories – une série de conversations pour soutenir l’organisation caritative.

Dans les mois à venir, il sera en vedette avec le prince Albert de Monaco, la légende du tennis Rod Laver, le batteur de Pink Floyd Nick Mason et la chanteuse d’opéra Dame Kiri Te Kanawa.

S’exprimant après l’appel vidéo, Sir Jackie a déclaré: «J’ai eu la chance d’avoir une carrière formidable et ma femme Helen était à mes côtés pendant tout cela.

«Nous aurions dû être en mesure de partager ces souvenirs pour toujours, mais la démence vole cela.

«Sans progrès urgent, une personne sur trois née aujourd’hui souffrira de démence, ce qui est inacceptable.

«Je crois passionnément que la façon dont la Formule 1 utilise des technologies de pointe et une pensée innovante pour réaliser des développements remarquables à une vitesse élevée, peut aider les scientifiques à créer une percée réelle et indispensable dans la recherche sur la démence.