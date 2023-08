L’ancien arbitre Mike Dean a déclaré qu’il avait décidé de ne pas alerter un collègue d’un appel manqué via le système VAR lors du match enflammé de Premier League la saison dernière entre Chelsea et Tottenham Hotspur, car il voulait lui épargner « plus de chagrin ».

Dean, qui a déclaré qu’il regrette maintenant sa décision, était l’arbitre assistant vidéo lors d’un match nul 2-2 à Stamford Bridge en août dernier lorsque Cristian Romero des Spurs a tiré le défenseur de Chelsea Marc Cucurella au sol par les cheveux dans un corner.

La faute n’a pas été commise par l’arbitre sur le terrain Anthony Taylor et les Spurs ont marqué un égaliseur tardif lors du passage du jeu qui en a résulté.

« J’ai raté la stupide tiraillement de cheveux à Chelsea contre Tottenham, qui était pathétique de mon point de vue », a déclaré Dean au Podcast À l’avant-plan. « C’en est une si j’avais à nouveau mon temps, que ferais-je ? J’enverrais Anthony à l’écran.

« J’ai dit à Anthony après : ‘Je ne voulais tout simplement pas t’envoyer à l’écran après ce qui s’est passé dans le match.’

« Je ne voulais pas l’envoyer parce qu’il est à la fois un compagnon et un arbitre et je pense que je ne voulais pas l’envoyer parce que je ne voulais pas plus de chagrin qu’il n’en avait déjà. »

Dean, qui a arbitré plus de 550 matches dans l’élite et est devenu officiel à plein temps du VAR la saison dernière, a été mis hors service du VAR pendant deux mois après avoir reconnu son erreur au moment de l’incident.

En juillet, le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a déclaré que Dean quittait ses fonctions et quittait le corps des arbitres.

« C’était une erreur majeure. S’ils ne marquent pas sur corner, ce n’est pas un si gros problème », a déclaré Dean.

« Je savais très bien que j’allais être démissionné la semaine suivante. J’ai demandé à prendre un peu de temps libre parce que ce n’était pas pour moi. »

L’ancien arbitre a déclaré que le rôle du VAR lui faisait « redouter » les jours de match.

« J’avais l’habitude de monter dans la voiture le vendredi et je redoutais le samedi. Je pensais : ‘J’espère que rien ne se passera' », a-t-il ajouté. « J’étais pétrifiée assise sur une chaise. »