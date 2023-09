L’ancien Anaheim Duck Nic Kerdiles, ex de Savannah Chrisley, est décédé à 29 ans

L’ancien attaquant des Ducks d’Anaheim Nic Kerdiles, 29 ans, est décédé dans un accident de moto samedi matin à Nashville.

La police de Nashville a déclaré que Kerdiles avait franchi un panneau d’arrêt dans un quartier résidentiel avant de heurter le côté conducteur d’un SUV BMW avec son Indian Motorcycle vers 3h30 du matin. le Tennessien a rapporté. La police n’a trouvé sur les lieux aucun signe d’affaiblissement des facultés chez l’un ou l’autre des conducteurs.

Nic Kerdiles a été le premier joueur du comté d’Orange repêché par les Ducks d’Anaheim. Il a joué deux saisons avec l’équipe de 2016 à 2018. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Kerdiles, originaire d’Irvine, a été le premier joueur du comté d’Orange repêché par les Ducks d’Anaheim. Choix de deuxième ronde au repêchage de 2012, le temps passé par Kerdiles sur la glace a été réduit par un arriéré de jeunes attaquants dans le système d’Anaheim et il souffre de commotions cérébrales et d’autres blessures. Il a disputé trois matchs de saison régulière avec les Ducks sur deux saisons de 2016 à 2018 avant en cours d’échange aux Jets de Winnipeg.

Dans un communiqué, l’organisation des Ducks s’est dite « navrée » d’apprendre son décès. « Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches », ont déclaré les Ducks. écrit le X.

En dehors de la glace, Kerdiles était connu pour ses apparitions dans la série de télé-réalité « Chrisley Knows Best », qui documentait le style de vie somptueux et les escapades familiales du magnat de l’immobilier Todd Chrisley et de son épouse Julie. Kerdiles et la fille des Chrisley, Savannah, ont commencé à se fréquenter en 2017 et se sont fiancés en 2019, avant interruption la relation en 2020.

Todd et Julie Chrisley ont été reconnus coupables en juin 2022 d’évasion fiscale et de fraude bancaire et purgent une peine dans une prison fédérale.

Savannah Chrisley a évoqué la mort de Kerdiles sur les réseaux sociaux, en publiant des photos d’eux gambadant sur une plage. «Nous avons beaucoup aimé», a-t-elle écrit. «J’ai hâte de faire du vélo avec vous sur les plages paradisiaques un jour.»

TMZ a rapporté que Kerdiles a publié vendredi soir une photo sur son histoire Instagram qui le montrait en croisière sur son vélo indien. La légende disait « Cavalier de nuit ».