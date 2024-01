L’ancien ambassadeur Pete Hoekstra sélectionné pour diriger le Michigan GOP

Lansing − L’ancien ambassadeur Pete Hoekstra a été élu président d’une faction du Parti républicain du Michigan qui se bat devant les tribunaux pour être reconnue comme remplaçant légitime de la présidente en difficulté Kristina Karamo.

Le nouveau président, dont la victoire a été remportée grâce à un appel de Mar-a-Lago, hérite d’un parti déchiré par des divisions internes et soumis à des tensions financières, notamment le défaut de paiement d’un prêt d’environ 500 000 dollars, à seulement 10 mois de l’élection présidentielle de 2024.

Le parti de Hoekstra a déposé une plainte vendredi pour obtenir une ordonnance du tribunal établissant le groupe comme parti légitime de l’État après que l’ancienne présidente Karamo a refusé de reconnaître la validité de sa destitution. Le groupe envisage de présenter les résultats des élections de samedi à la Convention nationale républicaine pour tenter d’affirmer sa légitimité.

“Le parti national doit reconnaître ce groupe”, a déclaré Hoekstra. “Lorsque nous serons reconnus, nous devrons nous rassembler en équipe et dire : ‘Quel travail a été fait sur les caucus présidentiels et lors des primaires et que reste-t-il à faire ?’

“Cela représente une quantité de travail énorme dans les 40 à 45 prochains jours. Nous ne pouvons pas accéder aux primaires et nous avons deux factions qui prétendent être le Parti républicain.”

L’équipe de Karamo a qualifié la nouvelle de la victoire de Hoekstra de « fausse nouvelle » et a fait valoir qu’elle était toujours la présidente légitime.

Environ 70 membres et mandataires du comité d’État républicain se sont réunis samedi matin dans un hôtel de Lansing pendant environ trois heures, période pendant laquelle ils ont voté pour des candidats parmi lesquels l’ancienne candidate au Congrès Lena Epstein, le président du parti du comté d’Oakland, Vance Patrick, et Hoekstra, un ancien membre du Congrès de l’ouest du Michigan et ambassadeur aux Pays-Bas sous l’ancien président républicain Donald Trump.

Hoekstra a reçu 30 voix au premier tour contre 27 pour Epstein. Patrick, qui a obtenu 13 voix, a apporté son soutien à Hoekstra au deuxième tour après avoir reçu un appel de la campagne Trump appelant à soutenir l’ancien ambassadeur. Hoekstra a remporté le deuxième tour de scrutin 50-22.

“C’est un triste jour que nous ayons dû faire ça, mais combien de temps continuez-vous à rouler sur un chemin de terre avec vos phares éteints avant d’avoir un accident ?” Patrick a parlé du vote de samedi. “Nous étions si près de nous écraser. Heureusement, nous avons quelqu’un d’autre ici qui peut diriger le navire et nous faire franchir la ligne d’arrivée.”

Warren Carpenter, qui a contribué à diriger les efforts visant à éliminer Karamo, a déclaré que le vote du parti samedi montre que le groupe a « corrigé son cap ».

“Je prie pour qu’à l’avenir, nous ne soyons pas là pour combattre les républicains mais pour gagner les élections et travailler contre les démocrates”, a déclaré Carpenter. “C’est la fête à laquelle je me suis inscrit.”

Le parti de Hoekstra espère une décision rapide devant la Cour de circuit du comté de Kent, où ils demandent une décision déclarant officiellement que Karamo a été démis de ses fonctions de présidente du GOP de l’État.

Le changement de direction, s’il est confirmé par les tribunaux et le RNC, intervient alors que le parti se prépare pour une primaire présidentielle le 27 février et un congrès le 2 mars qui aideront à décider quel candidat du GOP recevra les délégués de l’État.

Il est essentiel qu’avant ce vote, les tribunaux et le RNC soutiennent Hoekstra en tant que président. Hoekstra a souligné que Trump pourrait contribuer à consolider la légitimité du nouveau parti.

“Cette équipe Trump est probablement meilleure que quiconque que nous ayons jamais vu auparavant en termes d’organisation et de déroulement du vote”, a déclaré Hoekstra. “Je pense qu’ils savent ce qui s’est passé ici aujourd’hui et je pense qu’ils savent ce qu’ils doivent faire.”

L’ancienne coprésidente de Karamo, Malinda Pego, assure la présidence par intérim du groupe depuis le 6 janvier, lorsque 40 membres du comité d’État ont voté pour la destituer de la présidence du parti.

Karamo, une ancienne secrétaire d’État nommée pour la première fois à son poste en février 2023, a tenu une réunion distincte le 13 janvier au cours de laquelle 59 membres du comité ont voté pour son maintien. Le comité d’État compte au total environ 107 membres. Karamo maintient que la réunion du 6 janvier n’était pas valide.

Plus tôt cette semaine, Karamo a envoyé des lettres de cessation et d’abstention à 11 membres faisant valoir des allégations contre elle et son équipe de direction et l’utilisation du titre du Michigan GOP équivalait à une diffamation, une violation de marque et une violation du droit d’auteur.

Le groupe désormais dirigé par Hoekstra a déposé une plainte vendredi pour obtenir une ordonnance du tribunal confirmant les résultats de la réunion du 6 janvier.

Avant la réunion de samedi, Epstein a déclaré à ses partisans qu’elle donnerait 500 000 $ de capital de démarrage et se retirerait d’un procès intenté par Karamo contre d’anciens présidents et donateurs du GOP au sujet de la propriété du siège du parti à Lansing.

Dans le hall de l’hôtel Lansing, Epstein a plaisanté : “Est-ce que je leur montre le chèque en blanc ?”

Elle a également promis de meilleures ressources pour les candidats républicains, fixé un objectif de collecte de fonds de 10 millions de dollars et s’est engagée à mobiliser des programmes de formation et de recrutement pour les délégués et les candidats.

Elle a averti que les “méthodes dépassées et la déconnexion du paysage politique actuel” de Hoekstra confieraient l’avenir du parti à des initiés qui “auparavant n’avaient pas réussi à produire des résultats”.

Le rédacteur Craig Mauger a contribué.