L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Myanmar arrêté dans le pays – rapport | Nouvelles du monde

L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Myanmar a été détenu dans ce pays d’Asie du Sud-Est, ont indiqué des sources à Reuters.

Vicky Bowman, qui dirige actuellement le Myanmar Center for Responsible Business (MCRB), et son mari, Htein Lin, un artiste birman et ancien prisonnier politique, ont été détenus mercredi, semble-t-il.

L’arrestation aurait eu lieu à Yangon, anciennement connue sous le nom de Rangoon, la plus grande ville du Myanmar, autrefois connue sous le nom de Birmanie.

On ne sait pas sur quelles charges ils ont été retenus et un porte-parole de la junte birmane n’a pas répondu aux appels demandant des commentaires.

Un porte-parole de l’ambassade britannique au Myanmar a déclaré: “Nous sommes préoccupés par l’arrestation d’une femme britannique au Myanmar. Nous sommes en contact avec les autorités locales et fournissons une assistance consulaire.”

Le porte-parole n’a pas nommé la femme concernée.

Mme Bowman a été ambassadrice britannique au Myanmar entre 2002 et 2006 et possède plus de trois décennies d’expérience dans le pays.