Israël va « anéantir le Hamas ». C’est l’évaluation de l’ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Nous avons discuté avec Friedman de l’impact de la guerre contre le groupe terroriste et de ce qu’elle pourrait signifier pour l’avenir du Moyen-Orient.

David Brody : Benjamin Netanyahu a effectivement déclaré que l’attaque du Hamas changerait le Moyen-Orient. Que voulait-il dire par là? Comment voyez-vous la feuille de route pour l’avenir ?

David Friedman : Eh bien, je pense qu’Israël est en conflit avec le Hamas depuis une vingtaine d’années, comme vous le savez, et la façon dont ils ont envisagé la situation dans le passé a été de gérer le conflit. Je pense que ce sont les mots qu’ils ont utilisés pour dégrader le Hamas, le faire reculer de quelques années, puis revenir sur la question plus tard.

Maintenant, tout a changé, parce que cette attaque du Hamas, comme d’autres l’ont dit, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, est l’attaque la plus grande et la plus barbare contre le peuple juif depuis l’Holocauste.

Cela change l’équation. Ce que cela signifie à Israël et au monde, c’est qu’ils ne peuvent plus gérer ce conflit. Il ne peut plus dégrader le Hamas, déclarer un cessez-le-feu et retourner à ses occupations. Ils doivent mettre fin au Hamas, ils doivent détruire le Hamas, ils doivent anéantir le Hamas. Et c’est une approche différente. Et c’est la bonne approche, et je pense qu’ils y parviendront.

Et je pense que lorsqu’ils le font, il faut comprendre que, dans tout le Moyen-Orient, il y a des ennemis communs. Je veux dire, une partie des Accords d’Abraham, lorsque nous les avons rassemblés, reposait sur le fait que, qu’il s’agisse d’Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn ou du Maroc, tous ces pays combattent des extrémistes islamiques radicaux. Et ce sera le début de la fin. Car qu’il s’agisse du Hamas, des Frères musulmans ou du Jihad islamique, je pense que cela attirera et finalement éliminera ces extrémistes dans toute la région.

Brody : Lorsque vous parlez de l’élimination du Hamas, à quoi cela ressemble-t-il sur le terrain à Gaza ? Je veux dire littéralement, ils vont y aller, Tsahal va évidemment aller dans Gaza, à quoi cela ressemble-t-il en termes de sécurisation de la zone de Gaza en termes de contrôle ? Qu’ils auront alors le contrôle sur le terrain à Gaza ? Comment voyez-vous cela se dérouler spécifiquement ?

Friedman : Écoutez, c’est une guerre. Je veux dire, je pense que si vous y regardez, nous avons eu des guerres dans notre histoire, et nous avons en quelque sorte un modèle pour cela. Je pense en quelque sorte à la Seconde Guerre mondiale, à ce qui est arrivé à l’Allemagne. L’Amérique et ses alliés ont vaincu l’Allemagne, ils se sont débarrassés de tous les nazis, ils l’ont nettoyé du mieux qu’ils ont pu et ils l’ont gardé pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’ils soient capables de le remettre à des personnes en qui ils pouvaient avoir confiance et qui étaient pacifiques. Et c’était effectivement très réussi. Nous entretenons évidemment désormais de très bonnes relations avec l’Allemagne et d’excellentes relations avec le Japon.

Ils vont devoir nettoyer cette zone, la débarrasser des extrémistes islamiques radicaux. Et d’ailleurs, au final, savez-vous qui sont les vrais gagnants ? Les vrais gagnants sont les habitants de Gaza, car ils auront été libérés de ce régime oppressif.

Et, vous savez, combien de temps il faut pour le retenir et le réhabiliter et le ressusciter, je ne sais pas. Mais je peux vous dire ceci : Israël n’en veut pas, Israël n’a aucune aspiration territoriale ici. Ce qu’Israël veut, c’est simplement une frontière tranquille, et la maintenir aussi longtemps que nécessaire, cette frontière tranquille.

Brody : Que devrait faire Israël avec l’Iran à ce stade ? Je sais qu’ils ont du pain sur la planche avec le Hamas, mais qu’en est-il du Hezbollah dans le nord, que se passe-t-il à ce moment-là ? Si le Hezbollah, nous avons déjà assisté à quelques incursions mineures dans une certaine mesure – les tunnels, les tunnels terroristes – que se passera-t-il si le Hezbollah frappe depuis le Nord ? En quoi cela change-t-il tout, notamment en ce qui concerne l’Iran, et potentiellement l’implication américaine à ce stade ?

Friedman : Eh bien, nous devrons voir. J’espère que cela n’arrivera pas, et il n’y a aucune bonne raison, alors que j’essaie de me mettre à la place du Hezbollah, ce qui est terriblement difficile à faire. Mais si j’y pense, l’Iran, qui en fin de compte mène la danse, a réalisé, je pense, tout ce qu’il aurait pu demander dans cette guerre par procuration menée par le Hamas. Je ne sais pas pourquoi ils voudraient mettre en péril les actifs du Hezbollah et, en fin de compte, retourner, je pense, le peuple libanais contre le Hezbollah, car cela aboutirait… en fin de compte, je pense qu’Israël aplatirait le Liban.

Et je crois qu’ils le peuvent. Je ne sous-estimerais pas la détermination de Tsahal. Ils gagneront, et je pense que le Hezbollah le sait. S’ils entrent en guerre, cela va engendrer de la complexité.

Quant à l’Iran, écoutez, nous devons arrêter de l’apaiser. Je veux dire, ce sont des trucs basiques. Je veux dire, au moment même où les États-Unis et l’Iran négocient un échange de prisonniers, et que l’Amérique libère six milliards de dollars pour montrer la bonne foi de l’Amérique, comme si l’Amérique était l’une des deux parties à montrer sa bonne foi, au même moment, l’Iran et le Hamas préparent cette attaque… Et nous devrions intensifier ces sanctions de manière drastique.

Brody : Ambassadeur Friedman, merci de votre temps.