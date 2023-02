L’ancien ambassadeur de Trump à l’ONU le prendra pour la nomination présidentielle républicaine – rapport

Un ancien gouverneur américain affrontera l’ancien président américain Donald Trump pour l’investiture présidentielle républicaine plus tard ce mois-ci.

Nikki Haley est une ancienne ambassadrice de l’ONU.

L’investiture républicaine est le 15 février.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, lancera sa candidature à l’investiture présidentielle républicaine de 2024 le 15 février, affrontant son ancien patron, l’ancien président Donald Trump, selon une source proche de ses projets.

Haley devrait publier des détails sur sa candidature à la Maison Blanche dans une invitation aux partisans plus tard mercredi, selon le média local The Post and Courier, qui a d’abord rapporté l’annonce prévue.

Fille de deux immigrants indiens qui dirigeaient un magasin de vêtements prospère dans une partie rurale de l’État, Haley a acquis une réputation au sein du Parti républicain pour sa capacité à aborder les questions de genre et de race de manière plus crédible que nombre de ses pairs.

Elle s’est également présentée comme une ardente défenseure des intérêts américains à l’étranger, ayant été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous Trump de 2017 à 2018.

Pendant ce temps, les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire iranien, signé sous le président démocrate Barack Obama et très impopulaire parmi les républicains.

Haley a attiré l’attention nationale en 2015 lorsque, en tant que gouverneure, elle a signé un projet de loi supprimant le drapeau de bataille confédéré du terrain de la capitale de l’État de Caroline du Sud, à la suite du meurtre de neuf fidèles noirs par le suprémaciste blanc Dylann Roof.

Si elle devait remporter l’investiture, Haley serait la première femme au sommet du ticket présidentiel républicain de l’histoire, ainsi que la première candidate non blanche du parti.

L’un de ses principaux défis consistera à formuler un message cohérent. Même dans un domaine où la plupart des candidats ont changé d’avis à plusieurs reprises sur des questions clés, Haley est particulièrement caméléon.

Elle s’est éloignée de Trump à plusieurs reprises, pour ensuite adoucir sa rhétorique envers l’ancien président, affirmant qu’il avait un rôle important à jouer au sein du Parti républicain.

Alors qu’elle a critiqué les républicains pour avoir jeté un doute sans fondement sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020, elle a fait campagne au nom de plusieurs candidats qui ont soutenu les fausses allégations de fraude électorale de Trump à mi-parcours de 2022.

Et même si elle a parfois adopté un message conciliant sur les questions raciales, elle opte souvent pour un ton moins mesuré. En novembre, elle a déclaré lors d’un rassemblement électoral que le sénateur démocrate de Géorgie Raphael Warnock, un Noir né à Savannah, devrait être “expulsé”.

Jouer entre les mains de Haley peut être la géographie : la Caroline du Sud est historiquement le troisième État à accueillir le concours de nomination républicaine, et elle joue souvent un rôle démesuré dans la course. Haley, qui a gouverné l’État de 2011 à 2017, y est populaire, selon les sondages.

Alors qu’elle entre dans la course en tant qu’opprimée – la plupart des sondages nationaux montrent son soutien à un chiffre – Haley est habituée à courir par derrière, ayant acquis une réputation dans les cercles politiques pour s’être imposée dans des courses difficiles à gagner.