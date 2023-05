L’ancien ambassadeur de Chine Barton interrogé par des députés à propos d’une réunion négociée par McKinsey

Dominic Barton, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, a été critiqué jeudi par des députés de l’opposition lors d’une réunion qu’il a eue avec l’ancien président de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) organisée par des employés de la société de conseil McKinsey & Company.

Témoignant jeudi devant le comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes, Barton a déclaré aux députés qu’il était sous le coup d’une directive éthique de ne pas communiquer avec les responsables de McKinsey et n’a joué aucun rôle depuis 1996 dans l’obtention par McKinsey de contrats du gouvernement fédéral, y compris l’Infrastructure Canada. Banque.

« J’ai participé à une réunion concernant la CIB alors que j’étais ambassadeur », a déclaré Barton au comité.

« Il s’agissait d’une réunion du 23 juin 2020 à laquelle j’ai participé dans le cadre du projet de rafraîchissement stratégique en 2020. Ma participation a été demandée par le président du CIB qui était Michael Sabia à l’époque. »

« J’ai donné mon point de vue et mon contexte sur la direction de la CIB », a déclaré Barton, ajoutant qu’il n’était pas payé pour la réunion.

Les députés de l’opposition n’ont pas tardé à sauter sur cette réunion, soulignant qu’il n’en avait fait aucune mention lors d’un témoignage précédent devant le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (OGGO).

« Nous avons un témoignage que vous avez donné à OGGO et qui était en effet faux », a déclaré la députée conservatrice Leslyn Lewis.

« Parce que M. Sabia, l’ancien président du CIB, a témoigné ici mardi que vous avez participé à un séminaire McKinsey, qui était dirigé par McKinsey, alors que vous étiez ambassadeur et vous avez maintenant confirmé cette information aujourd’hui. »

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a cité des courriels déposés auprès du comité des opérations gouvernementales entre des employés de McKinsey et de la Banque de l’infrastructure du Canada suggérant que la participation à la réunion soit limitée afin que « Dom » puisse s’exprimer librement.

Les e-mails indiquent également quand Barton avait du temps dans son emploi du temps pour l’appel, a déclaré Paul-Hus.

« Les gens de McKinsey connaissent votre programme, ils savent quand vous êtes disponible – ne nous prenez pas pour des idiots », a déclaré Paul-Hus.

Le député conservateur Pierre Paul-Hus se lève pendant la période des questions, le mercredi 15 février 2023 à Ottawa. Paul-Hus a souligné les e-mails comme preuve que les employés de McKinsey connaissaient l’horaire de Barton. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Barton a déclaré que Sabia avait demandé la réunion, qu’il n’avait pas vu les e-mails cités par Paul-Hus et qu’il n’avait aucune idée que des employés de McKinsey aient joué un rôle dans l’organisation de la réunion. Barton a déclaré que Sabia commençait un nouveau rôle en tant que président de la CIB et en tant qu’ancien membre du conseil consultatif, il pensait que ce serait une bonne chose à faire.

Barton a déclaré qu’il avait souvent parlé avec Sabia.

« Avoir une conversation avec Michael Sabia dans mon rôle, je ne vois aucun problème », a-t-il déclaré.

Barton a dit qu’il n’avait pas signalé l’appel au commissaire à l’éthique parce que c’était un appel que Sabia avait demandé.

Barton a déclaré que la recommandation de lancer la Banque de l’infrastructure du Canada provenait du conseil consultatif – et non de McKinsey.

Mais le réconfort de Barton n’a pas convaincu le député conservateur Garnett Genuis.

« M. Barton ment clairement à ce comité », a déclaré Genuis. « Nous avons les e-mails en noir sur blanc. »

Genuis a également remis en question la relation entre McKinsey et le gouvernement fédéral.

« Il semble que McKinsey ait été en mesure d’infiltrer le gouvernement et de façonner la prise de décision à de nombreux niveaux et de bénéficier de cette façon de prendre des décisions. La présence de M. Barton et ses relations étroites avec le gouvernement ont permis que cela se produise », a déclaré Genuis.

Cabinet de conseil en sondage de comités

Le comité examine le rôle que McKinsey a joué dans la création de la BIC, qui a été créée en 2017 pour promouvoir les partenariats entre les secteurs public et privé afin de financer des projets d’infrastructure partout au Canada.

Les députés de l’opposition ont souligné le rôle que Barton, un ancien cadre de McKinsey, a joué dans la création de la banque, et les contrats attribués à McKinsey et aux employés de McKinsey embauchés à la banque pour brosser le tableau d’une relation chaleureuse entre la société de conseil internationale et la CIB.

Le comité a également été mis en place jeudi pour entendre Bill Morneau, qui était ministre des Finances lorsque le conseil consultatif et la banque ont été créés. Alors que Morneau a comparu par vidéoconférence et a commencé à témoigner, des problèmes techniques avec le casque qu’il devait porter pour l’interprétation ont obligé son témoignage à être reporté.