L’ancien ambassadeur américain Jon Huntsman cessera de faire des dons à l’UPenn suite à la réponse de l’école à l’attaque du Hamas

Huntsman n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de POLITICO.

La controverse sur le campus a commencé avant l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre. En septembre, l’école a accueilli le Festival de littérature Palestine écrit, un événement de plusieurs jours auquel participaient des orateurs ayant l’habitude de tenir des propos antisémites. L’événement a été rejeté par d’éminents donateurs et administrateurs de l’université, notamment le milliardaire Marc Rowan et Dick Wolf, créateur de « Law & Order ».

Les administrateurs, dont Magill, ont publié une déclaration condamnant l’antisémitisme avant l’événement.

« Bien que le Festival accueillera plus de 100 intervenants, beaucoup ont exprimé de profondes inquiétudes concernant plusieurs orateurs qui ont un historique documenté et troublant d’engagement dans l’antisémitisme en parlant et en agissant de manière à dénigrer le peuple juif. Nous condamnons sans équivoque – et catégoriquement – ​​l’antisémitisme comme étant contraire à nos valeurs institutionnelles », a déclaré le communiqué. les administrateurs ont écrit à l’époque.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du 7 octobre, le prévôt de Magill et Penn, John L. Jackson Jr., a condamné l’agression comme étant « odieuse ».

« De nombreux membres de notre communauté souffrent actuellement. Nos pensées vont particulièrement à ceux qui pleurent la perte d’êtres chers ou qui sont confrontés à une grave incertitude quant à la sécurité de leur famille et de leurs amis », ont écrit les deux hommes.

Cela n’a pas empêché Huntsman de critiquer ce qu’il considère comme le « silence » de l’université sur la question.

« Le silence de l’Université face au mal répréhensible et historique du Hamas contre le peuple d’Israël (alors que la seule réponse devrait être une condamnation pure et simple) est un nouveau plus bas. Le silence est de l’antisémitisme », a écrit Huntsman dans l’e-mail.

En réponse aux réactions négatives suscitées par la déclaration initiale et à la démission de l’un des administrateurs de l’université, Vahan Gureghian, qui a déclaré dans sa démission que la communauté scolaire avait « échoué à cause d’une adoption de l’antisémitisme ». selon CNN — Magill a enchaîné avec un e-mail adressé dimanche matin aux membres de la communauté de Penn qui condamnait plus explicitement le Hamas.

« L’Université a fait des déclarations publiques dénonçant les actes d’antisémitisme sur notre campus et les attaques terroristes en Israël », a écrit Magill. «Je ne veux laisser aucun doute sur ma position. Cette université et moi-même sommes horrifiés et condamnons l’attaque terroriste du Hamas contre Israël et ses violentes atrocités contre les civils. Il n’y a aucune justification – aucune – pour ces attaques odieuses, qui ont ravagé la région et incité à la violence dans d’autres parties du monde.

L’Université de Pennsylvanie est l’une des nombreuses universités d’élite du pays embourbées par la controverse sur les réponses des dirigeants aux combats actuels au Moyen-Orient. Les étudiants, anciens élèves et sympathisants de Harvard, Columbia et Stanford, entre autres écoles, ont été amèrement divisés par les combats.