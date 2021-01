Le secrétaire d’État de l’époque, John Kerry, s’entretient avec l’ambassadrice de l’époque aux Émirats arabes unis, Barbara Leaf, avant de quitter Abu Dhabi le 9 juin 2016. | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Barbara Leaf rejoindra l’équipe Moyen-Orient de la Maison Blanche.

Barbara Leaf, ancienne ambassadrice aux Émirats arabes unis et diplomate chevronnée, devrait rejoindre le Conseil de sécurité nationale (NSC) du président élu Joe Biden, selon plusieurs sources proches de sa nomination imminente.

Leaf rejoindra l’équipe dirigée par Brett McGurk, qui a été nommé la semaine dernière comme coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Maison Blanche. Cela a du sens, car Leaf a passé la majorité de sa carrière à gérer des problèmes dans la région, y compris des séjours séparés en tant que haut responsable du département d’État pour la péninsule arabique et pour l’Irak, et en tant que premier directeur du Bureau des affaires iraniennes de l’agence. Elle a également servi en Israël, en Égypte et en Tunisie, entre autres affectations.

Après avoir quitté le gouvernement en 2018, Leaf a rejoint le groupe de réflexion du Washington Institute for Near East Policy à Washington, DC. C’est là qu’elle a offert un aperçu des relations de l’Amérique avec les Émirats arabes unis – un allié clé dans le Golfe – les relations florissantes de ce pays avec Israël, ainsi que la présence diplomatique américaine en Irak.

En décembre, Leaf m’a parlé d’une vente d’armes imminente de 23 milliards de dollars aux EAU que l’administration Trump veut accélérer avant que la nouvelle administration ne prenne le relais. Alors que certains craignaient que la vente d’avions de combat avancés, de drones et de bombes fasse de la nation du Golfe un acteur régional plus fort – peut-être disposé à utiliser sa nouvelle puissance pour attaquer l’Iran – Leaf m’a dit qu’elle ne craignait pas cette possibilité.

«Cela ne changera pas l’équilibre militaire au Moyen-Orient», a-t-elle déclaré. «Les missiles et les arsenaux non conventionnels de l’Iran sont redoutables et pourraient causer d’immenses dégâts, même si les EAU obtenaient le F-35.»

Des sources ont déclaré qu’elle travaillerait sur les relations de l’Amérique avec les alliés du Golfe lorsqu’elle était au NSC, bien que les paramètres exacts de sa nomination ne soient pas clairs. C’est normal à ce stade, et les questions qu’elle mènera deviendront plus claires à mesure que l’ambassadrice à la retraite passera plus de temps à la Maison Blanche.

Pourtant, un portefeuille du Golfe serait délicat, car Biden a déjà promis de sortir les États-Unis de la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen et s’est engagé à réformer les relations avec les alliés régionaux. Cela pourrait placer Leaf au centre de décisions de politique étrangère sensibles et potentiellement controversées dès le départ.

Certains au département d’État ont déjà hâte de voir comment elle assumera son rôle. «Elle connaît assez bien toutes les affaires du Proche-Orient, donc je m’attends à ce qu’elle travaille bien avec l’État», m’a dit un diplomate, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse.

Leaf a refusé de commenter et l’équipe de transition de Biden a déclaré qu’elle n’avait pas de nomination de personnel à annoncer.