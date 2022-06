L’ancien ambassadeur américain affirme que la levée des tarifs chinois pourrait réduire l’inflation

« C’est la capacité de soulager la pression sur l’économie américaine et les consommateurs américains qui est causée par ces taux de droits de douane très élevés qui sont imposés sur plus de 370 milliards de dollars par an d’importations chinoises. »

Le gouvernement américain est en train de revoir les tarifs commerciaux de l’ère Trump sur les produits chinois, un processus qui a été déclenché par des dispositions légales plutôt que par une volonté politique américaine de réinitialiser les relations.

Un nombre croissant d’économistes, d’observateurs politiques et d’analystes ont appelé l’administration Biden à réduire les tarifs alors que les craintes d’inflation et de récession grandissent. L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a fait écho aux commentaires d’Adelman plus tôt dimanche, affirmant lever les droits de douane sur les importations chinoises était « le droit de faire ».

« Cela va faire baisser les prix [and] nous permettre d’adopter une approche plus stratégique face à la Chine. Il enlèvera 1% ou plus de l’IPC au fil du temps, réduire les tarifs est la bonne chose à faire. J’espère que l’administration trouvera un moyen de le faire », a déclaré Summers sur « Meet the Press » de NBC News.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que certains tarifs sur la Chine n’avaient « aucun objectif stratégique » et que Biden envisageait de les supprimer comme moyen de refroidir l’inflation.

Non seulement la Chine n’a pas atteint les objectifs fixés par les États-Unis dans l’accord commercial, mais une analyse du Peterson Institute for International Economics montre que les tarifs ont augmenté l’inflation pour les consommateurs et les producteurs américains.