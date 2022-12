L’ancien allié de Poutine dans l’UE, Orban, agace une fois de plus Bruxelles avec des reculs

La Hongrie bloque un nouveau soutien financier à l’Ukraine alors que le pays tente de se débarrasser de ses propres fonds européens, le leader nationaliste Viktor Orban ébouriffant une fois de plus les plumes au cœur de Bruxelles.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a proposé en novembre un paquet de 18 milliards d’euros (18,9 milliards de dollars) pour la nation déchirée par la guerre. Les fonds sont censés être décaissés régulièrement tout au long de 2023. Mais la Hongrie était le seul pays parmi les 27 États de l’UE à opposer son veto au plan.

Le Premier ministre hongrois Orban, souvent considéré comme un fléau pour la politique européenne avec des relations autrefois chaleureuses avec le président russe Vladimir Poutine, s’est rendu sur Twitter mardi. “Les nouvelles d’aujourd’hui concernaient l’opposition de la Hongrie à l’aide financière à l’Ukraine. Ce sont de fausses nouvelles. La Hongrie est prête à accorder une aide financière à l’Ukraine, sur une base bilatérale. Pas de veto, pas de chantage”, a-t-il déclaré.

Mais Bruxelles n’est pas d’accord. Certains responsables européens pensent que le vote de Budapest était une tentative d’imposer son propre financement européen. Un responsable de l’UE, proche des pourparlers des ministres et qui n’a pas voulu être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré à CNBC : “Ils [Hungary] va le nier, [but] ils veulent créer un effet de levier et prennent deux dossiers en otage.”

En plus du financement supplémentaire pour l’Ukraine, la Hongrie empêche également l’approbation de nouvelles règles fiscales dans l’UE. Cela survient à un moment où 7,5 milliards d’euros réservés à la Hongrie ont été gelés et 5,8 milliards d’euros supplémentaires sont également en attente jusqu’à ce qu’elle prenne des mesures pour répondre aux préoccupations concernant l’indépendance de son pouvoir judiciaire. Sans progrès sur ces réformes avant la fin de cette année, la Hongrie pourrait même perdre une part importante de cette dernière somme en espèces.

“La Hongrie bloque [money to Ukraine] sans raison”, a déclaré à CNBC un deuxième responsable de l’UE, qui ne voulait pas être nommé en raison de la sensibilité de la question. “Il n’y a pas d’appétit de la part des 26 autres [countries] être utile », a ajouté le même responsable.

Les 26 autres pays de l’UE tentent de contourner l’opposition de la Hongrie et d’envoyer malgré tout les fonds supplémentaires à l’Ukraine. “Nous faisons tout notre possible pour que l’argent puisse être décaissé début janvier, notre maximum, que ce soit le plan A ou le plan B à n’importe quel prix, nous devons le faire”, a déclaré le ministre tchèque des Finances Zbyněk Stanjura lors d’une conférence de presse. Mardi.

Les détails sont encore en cours d’élaboration, mais les tensions sur les fonds européens mettent en évidence les relations souvent difficiles entre la Hongrie et le reste de l’UE. La Hongrie a eu une relation controversée avec la Russie au fil des ans. Juste avant que le Kremlin ne commence son invasion de l’Ukraine, Orban a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Poutine comment ils avaient travaillé en étroite collaboration au cours des 13 dernières années.

Budapest a acheté des vaccins à la Russie pendant la pandémie de Covid-19 et a conclu des accords énergétiques et commerciaux avec Moscou au cours de ces années.

Mais Orban a soutenu les sanctions européennes contre Moscou à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Il a également contesté certaines décisions sur le désinvestissement des combustibles fossiles russes. En fait, la Hongrie a négocié de nouveaux accords gaziers avec Gazprom, le géant russe de l’énergie, en août.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré en novembre qu’il venait de recevoir 2,5 milliards d’euros de l’UE. “Une forte contribution à la stabilité de l’Ukraine à la veille d’un hiver difficile”, a-t-il dit, tout en ajoutant qu’il “attend désormais l’approbation de 18 milliards d’euros” pour 2023.