L’ancien allié de Boris Johnson, Cummings, critique la réponse au virus britannique Britanniques Europe Brexit Parlement européen

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est accusé d’avoir supervisé un gouvernement chaotique dont l’incapacité à agir rapidement contre le coronavirus a causé des milliers de morts inutiles.

Les allégations ne viennent pas de politiciens de l’opposition, mais de Dominic Cummings, le conseiller instable qui jusqu’à la fin de l’année dernière était l’assistant le plus puissant et le plus fiable de Johnson.

Ces derniers jours, Cummings a dirigé un torrent de critiques contre le gouvernement conservateur de Johnson dans une série toujours plus longue de publications sur Twitter. Mercredi, il prévoit de faire les réclamations en personne, témoignant à la télévision en direct devant les législateurs enquêtant sur la gestion du COVID-19 par la Grande-Bretagne.

Cummings accuse le gouvernement de s’en tenir à une politique d ‘«immunité collective» – permettant au virus de se propager à travers la population tout en protégeant les plus vulnérables – jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour éviter des verrouillages draconiens et de nombreux décès.

Le Royaume-Uni a enregistré près de 128000 décès de coronavirus, le bilan le plus élevé d’Europe, et a connu l’une des récessions les plus profondes au monde lorsque le verrouillage a mis fin à une grande partie de l’économie. Une campagne de vaccination de masse lancée en décembre a fait baisser considérablement les infections et les décès.

conseillé La députée Valerie Vaz partage un complot selon lequel Boris Johnson n’était pas si mal quand il était aux soins intensifs Gordon Brown appelle Boris Johnson à cesser de « détruire » les plans de Joe Biden en matière d’impôt minimum sur les sociétés Johnson met en garde la Biélorussie au sujet d’une vidéo « angoissante » d’un journaliste saisi

Sur Twitter, Cummings a allégué qu’il y avait un «chaos total et total» au sein du gouvernement alors que le virus a balayé la Grande-Bretagne au début de 2020. Il affirme qu’une épidémie contrôlée menant à l’immunité du troupeau était «le plan officiel» jusqu’au début de mars 2020, lorsque le gouvernement s’est rendu compte que «conduirait à une catastrophe».

Il a tweeté: « Si nous avions eu les bons préparatifs + des personnes compétentes en charge, nous aurions probablement évité le verrouillage1, (astérisque) définitivement (astérisque) pas besoin de verrouillages 2 et 3. »

Le gouvernement nie les allégations de Cummings. Le porte-parole du Premier ministre, Max Blain, a déclaré que «l’immunité des troupeaux contre l’infection n’a jamais été une politique gouvernementale».

Les critiques de Cummings ne sont pas surpris qu’il fasse des histoires. Le soi-disant perturbateur politique a longtemps exprimé son mépris pour la fonction publique, de nombreux politiciens et une grande partie des médias.

Il a été l’un des architectes de la campagne réussie pour sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne, crédité d’avoir inventé le slogan très simple «Reprenez le contrôle». Il a également embauché une entreprise liée à Cambridge Analytica qui, selon ses détracteurs, a libéré le poison de la collecte de données et de la manipulation des médias sociaux dans le sang politique britannique.

Lorsque Johnson, codirigeant de la campagne «congé» du Brexit, est devenu Premier ministre en 2019, Cummings a été nommé son principal assistant, un poste puissant qui l’a vu surnommé «le cerveau de Boris». Il s’est affalé autour de Downing St. en pantalons de survêtement et t-shirts et a parlé de son désir de reconfigurer radicalement le gouvernement. Il a irrité de nombreux politiciens, qui se plaignaient du fait que des conseillers non élus exerçaient une influence indue.

Cummings a été propulsé de l’ombre vers les projecteurs en mai 2020, lorsque les journaux ont révélé qu’il avait parcouru 400 kilomètres à travers le pays après avoir contracté le COVID-19, malgré une commande de séjour à la maison à l’échelle nationale. Sa défense – qu’il recherchait de l’aide pour la garde d’enfants auprès de ses proches au cas où il tomberait malade – a sonné creux pour de nombreux Britanniques qui avaient fait des sacrifices et enduré l’isolement pour suivre les règles.

Johnson a résisté aux appels à renvoyer Cummings pour avoir bafoué les règles que le gouvernement avait imposées au reste du pays. Mais quelques mois plus tard, Cummings a démissionné, quittant le 10 Downing St. avec une boîte pleine de biens après avoir perdu une lutte pour le pouvoir dans le bureau du Premier ministre.

Il est resté à l’abri des regards du public pendant plusieurs mois, avant de déclencher sa tempête sur Twitter ces dernières semaines avant le témoignage de mercredi devant les comités de la santé et des sciences du Parlement.

Sam Freedman, qui a travaillé avec Cummings en tant que conseiller au ministère de l’Éducation, a déclaré à Sky News que Cummings voulait se distancier des décisions, même s’il était au cœur du gouvernement quand elles ont été prises.

« Il est un analyste très aigu des problèmes, mais il n’applique souvent pas cette analyse à son propre comportement », a déclaré Freedman.