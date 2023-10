L’ancien ailier d’Everton Andros Townsend signe pour Luton Town

Les lutteurs de Premier League, Luton, ont signé un contrat à court terme avec l’ancien ailier d’Everton Andros Townsend.

Townsend a été libéré par Everton à la fin de la saison et rejoindra le promu Luton jusqu’en janvier.

Le joueur de 32 ans n’a plus joué depuis mars 2022 après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

« Luton est mon équipe locale. J’habite à 20-25 minutes, donc j’ai gardé un œil sur leurs progrès et regarder la finale des barrages du championnat et les voir remporter la promotion était formidable pour le club », a déclaré Townsend mercredi.

« Je n’aurais jamais pensé enfiler le maillot de Luton, c’est donc un immense honneur de jouer à nouveau en Premier League pour ce club et j’espère obtenir de l’aide pour que ce club obtienne autant de points que possible et voie où cela nous mène. » Sélectionné 13 fois par l’Angleterre, Townsend a également connu des passages à Newcastle, Tottenham et Crystal Palace.

Il a disputé un total de 264 matches de Premier League et le manager de Luton, Rob Edwards, estime que son expérience pourrait être cruciale pour les espoirs de Luton d’éviter la relégation.

À LIRE : Lionel Messi toujours incertain pour les qualifications de l’Argentine pour la Coupe du monde contre le Paraguay

Les Hatters jouent dans l’élite pour la première fois depuis 1992 après la victoire finale des barrages de championnat de l’année dernière contre Coventry.

« Bien sûr, il a traversé une période difficile en raison de blessures sans que ce soit de sa faute et nous ne serions pas en mesure de le recruter s’il avait joué au cours des 18 derniers mois », a déclaré Edwards.

« Il a été brillant et son attitude a été phénoménale. C’est une personne humble et travailleuse que nous bénéficierons de la présence hebdomadaire sur le terrain d’entraînement.

« Les jeunes joueurs vont l’admirer et penser que ‘ce sont les standards auxquels je dois être’. Il a été impeccable.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)