L’ancien ailier de la Juventus Federico Bernardeschi termine son transfert gratuit au Toronto FC

Le Toronto FC a conclu la signature de l’ailier agent libre Federico Bernardeschi pour un contrat de joueur désigné jusqu’en 2026, a annoncé le club vendredi.

Bernardeschi est le troisième vétéran de Serie A à rejoindre le TFC ces derniers mois, après l’ailier Lorenzo Insigne et le défenseur Domenico Criscito.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Nous sommes ravis d’ajouter Federico à notre équipe”, a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning. “En tant que joueur et personne, nous pensons qu’il est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment, à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. Federico a prouvé qu’il était un champion et un leader à la Juventus et pour l’équipe nationale italienne et apporte un pedigree à Toronto qui est sans pareil.”

Bernardeschi, 28 ans, a passé les cinq dernières saisons à jouer avec la Juventus, où il a marqué 12 buts en 183 matches de championnat et de coupe. Pendant son séjour à Turin, Bernardeschi faisait partie d’équipes qui ont remporté trois titres de Serie A, deux Coppa Italias et deux Supercoppa Italianas.

Bernardeschi a gravi les échelons de l’académie de la Fiorentina, commençant là à l’âge de neuf ans. Il a fait ses débuts professionnels en prêt avec Crotone en 2013. Il a ensuite disputé 93 matches avec la Fiorentina, marquant 23 buts toutes compétitions confondues.

“Ayant rencontré Federico il y a quelques semaines, nous pensons qu’il convient parfaitement à ce que nous essayons de construire ici au TFC et nous avons hâte de le faire entrer sur le terrain”, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur sportif du Toronto FC, Bob Bradley. “C’est un joueur offensif qui est également connu pour travailler dur pour l’équipe. Federico est un joueur du pied gauche qui est à l’aise de jouer sur l’aile droite mais qui peut aussi glisser dans une position centrale en cas de besoin.”

Au niveau international, Bernardeschi compte 38 sélections et a marqué six buts pour l’Italie. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté l’Euro 2020 et a marqué le penalty gagnant lors de la victoire aux tirs au but contre l’Angleterre en finale.