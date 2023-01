L’ancien agent du FBI Charles McGonigal arrêté pour violation des sanctions russes

Une vue sur le bâtiment fédéral Jacob K. Javits, où le Federal Bureau of Investigation (FBI) a un bureau de terrain au 23e étage, le 4 novembre 2016 à New York.

L’ancien haut agent du FBI pour le contre-espionnage à New York a été arrêté et chargé de violant les sanctions américaines contre la Russie en fournissant des services à l’oligarque Oleg Deripaska, ont annoncé lundi les procureurs fédéraux.

L’ex-agent, Charles McGonigal, est accusé d’un autre homme dans un acte d’accusation en cinq chefs, qui les accuse également de blanchiment d’argent. L’acte d’accusation devant le tribunal de district américain de Manhattan indique que les hommes ont tenté de faire lever les sanctions contre Deripaska en 2019.

McGonigal, 54 ans, a été arrêté samedi soir à l’aéroport international JFK du Queens, à New York. Lui et son co-accusé, l’interprète judiciaire de 69 ans, Sergey Shestakov, doivent comparaître devant le tribunal plus tard lundi.