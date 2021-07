L’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine sur le lancement de Bezos, l’avenir du voyage spatial

L’avenir de l’innovation spatiale sera contrôlé par les entreprises, a déclaré mardi à CNBC l’ancien administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, peu de temps après que Jeff Bezos soit devenu le deuxième fondateur d’une entreprise spatiale à aller dans l’espace.

« Ces entrepreneurs commerciaux font d’énormes progrès qui vont transformer l’humanité et nous déplacer davantage dans l’espace », a déclaré Bridenstine sur « Squawk on the Street ». « L’avenir sera constitué de stations spatiales habitées, détenues et exploitées commercialement. »

Bridenstine, qui a dirigé l’agence spatiale américaine pendant l’administration Trump, a également déclaré que l’environnement de microgravité dans l’espace, dans lequel les personnes ou les objets semblent en apesanteur, est une « ressource extrêmement précieuse » qui peut être utilisée pour préparer des produits pharmaceutiques, créer des vaccins, une fabrication de pointe, et des innovations telles que la création d’une rétine humaine artificielle pour le globe oculaire.

« Il y a toutes sortes de capacités que vous pouvez faire en microgravité que vous ne pouvez pas faire dans le puits de gravité de la Terre », a déclaré Bridenstine. « Cela a d’énormes implications sur le marché, et nous commençons seulement maintenant à comprendre ce qu’elles sont. »

Les remarques de Bridenstine sont intervenues alors que Blue Origin lançait son premier vol spatial en équipage mardi matin, avec son fondateur, Bezos, à bord. Il y a neuf jours, Richard Branson était le premier fondateur d’une entreprise spatiale milliardaire à voler dans l’espace suborbital. Il l’a fait sur un vaisseau spatial de sa société Virgin Galactic. Elon Musk, fondateur d’une troisième société spatiale commerciale, SpaceX, n’est pas encore allé dans l’espace. Musk est également PDG du constructeur automobile électrique Tesla.

Ces missions sont dirigées par « des entrepreneurs qui investissent leur propre argent. Ils ne reçoivent pas des milliards et des milliards de dollars du gouvernement fédéral pour aider à développer leur produit ici », a déclaré Bridenstine, actuellement conseiller principal de la société de capital-investissement Acorn Growth Cos. « L’objectif pour toutes ces personnes est de réduire les coûts et d’augmenter l’accès et de le faire vraiment grâce à l’innovation. »

Bezos, qui a également lancé Amazon, est l’un des sept milliardaires, dont Branson et Musk, ouvrant la voie à une nouvelle ère de voyages dans l’espace menée principalement par des investisseurs enthousiastes plutôt que par des gouvernements de superpuissance.

Les investissements privés dans les entreprises spatiales ont atteint 4,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, selon un rapport par la société basée à New York Space Capital, qui est le trimestre le plus solide jamais enregistré pour les investissements dans les infrastructures spatiales, malgré la fermeture de seulement deux SPAC de sociétés spatiales au cours de cette période.

Bridenstine a crédité Bezos pour le financement de New Glenn de Blue Origin – un fusée orbitale prête à être lancée au quatrième trimestre 2022 – et le moteur BE-4 de la société, qui propulsera la fusée Vulcan de la United Launch Alliance, dans le but de mettre fin à la dépendance américaine vis-à-vis de la Russie pour les lancements spatiaux.

La prochaine étape majeure de l’exploration spatiale sera de retourner sur la lune, a déclaré Bridenstine, à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Il a déclaré que le vaisseau spatial Blue Moon de Blue Origin allait finalement emmener les gens à la surface lunaire.

« L’espace est vraiment grand. Nous ne faisons qu’effleurer la surface », a déclaré Bridenstine.